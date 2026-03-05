मुंबई

Badlapur Crime: तस्करीचे धागे नाशिकपर्यंत! स्त्रीबीजप्रकरणी अटक डॉक्टरला पोलिस कोठडी

Female Egg Trafficking : बदलापूरमधील स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणाचे धागेदोरे नाशिकपर्यंत पोहोचले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी एका डॉक्टरला पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
Female Egg Trafficking

Female Egg Trafficking

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदलापूर : बदलापुरातील स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली असून, तपासाची व्याप्ती आता थेट नाशिकपर्यंत पोहोचली आहे. या प्रकरणात नाशिकच्या आयव्हीएफ सेंटरशी संबंधित डॉ. अमोल पाटील याला अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आंतरराष्ट्रीय रॅकेटच्या शक्यतेने तपास अधिक गतिमान झाला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
Mumbai
Crime Branch
badlapur

Related Stories

No stories found.