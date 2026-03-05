Badlapur Crime: तस्करीचे धागे नाशिकपर्यंत! स्त्रीबीजप्रकरणी अटक डॉक्टरला पोलिस कोठडी

बदलापूर : बदलापुरातील स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली असून, तपासाची व्याप्ती आता थेट नाशिकपर्यंत पोहोचली आहे. या प्रकरणात नाशिकच्या आयव्हीएफ सेंटरशी संबंधित डॉ. अमोल पाटील याला अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आंतरराष्ट्रीय रॅकेटच्या शक्यतेने तपास अधिक गतिमान झाला आहे..बदलापुरात उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत नाशिक येथील डॉ. अमोल पाटील याला अटक केली आहे. बदलापूर येथे सुरू असलेल्या या अवैध धंद्याचे धागेदोरे थेट नाशिकपर्यंत पोहोचल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. आयव्हीएफ सेंटरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या रॅकेटमध्ये सरोगेट मदर आणि स्त्रीबीज पुरवठ्याचे काम एजंटमार्फत केल्याचा प्राथमिक आरोप डॉ. पाटील याच्यावर आहे..Mumbai Local: लोकलला झाड बांधणं महागात पडलं, रेल्वे सेवेला फटका; प्रशासनाची 6 जणांविरोधात मोठी कारवाई.या प्रकरणात आतापर्यंत बदलापूरसह उल्हासनगर, ठाणे, नाशिक आणि जळगाव येथून एकूण सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान हे संपूर्ण रॅकेट बदलापुरातून चालवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे..नाशिकमधील मालती आयव्हीएफ सेंटर येथे कार्यरत असलेल्या डॉ. अमोल पाटील याच्यावर गरजू महिलांना पैशांचे प्रलोभन दाखवून एकापेक्षा अधिक वेळा स्त्रीबीज अवैध मार्गाने विकल्याचा संशय आहे. नाशिक महापालिकेने मालती आयव्हीएफ सेंटरला नोटीस बजावल्यानंतर बुधवारी आयव्हीएफ सेंटरची मान्यता रद्द करण्यात आली. तसेच सेंटरला सील देखील ठोकण्यात आले. या प्रकरणाचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..जळगाव येथून संशयिताला अटकयाप्रकरणी जळगावातून आणखी एका महत्त्वाच्या संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. डॉ. अमोल पाटील याला अटक केल्यानंतर त्याचा सहकारी पोलिसांच्या रडारवर होता. हा संशयित आरोपी ठाण्यातील सेंटरची जबाबदारी सांभाळत होता. तसेच सॅम्पल नाशिक येथे नेणे, खोटी कागदपत्रे तयार करणे, अशी कामे करत होता..Mumbai News: दुर्घटनांसाठी जनहित याचिका अयोग्य! मुलुंड मेट्रो अपघातप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.