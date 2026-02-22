मुंबई

Badlapur IVF Racket: पैशाचं प्रलोभन; गरजू महिलांचे शोषण, अंडाशय विकलं अन्...; स्त्रीबीजनिर्मितीसाठी बदलापुरात नको ते घडलं

Badlapur Female Sperm Production Racket : बदलापूरात आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाद्वारे स्त्रीबीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंजेक्शन व वैद्यकीय औषधांचा १० लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
Badlapur Female Sperm Production Racket

Badlapur Female Sperm Production Racket

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदलापूर : बदलापुरात एका धक्कादायक आणि संवेदनशील प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे. एका महिलेच्या निवासस्थानी उपजिल्हा रुग्णालय अधीक्षक व बदलापूर पूर्व पोलिसांनी संयुक्तपणे केलेल्या छापेमारीत इंजेक्शन व वैद्यकीय औषधांचा मोठा साठा आढळून आला. या प्रकरणी तीन महिलांना शनिवारी (ता. २१) अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
crime marathi news
badlapur

Related Stories

No stories found.