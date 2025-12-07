मुंबई

Thane News: रेल्वेचा भोंगळ कारभार! बदलापूरमध्ये बांधलेल्या जिन्याच्या जागेवर आता उद्‍वाहन

Badlapur: बदलापूरमध्ये प्रवाशांच्या सोयीसाठी उभारलेला नवा जिना जमीनदोस्त केला आहे. यामुळे पुन्हा प्रशासनाच्या आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
Badlapur Railway Station Elevator Construction

Badlapur Railway Station Elevator Construction

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदलापूर : बदलापूर रेल्वेस्थानकाच्या अद्ययावत कामांमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळामुळे पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या नियोजनक्षमता आणि आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. होम प्लॅटफॉर्मच्या कामादरम्यान एक ते दीड वर्षापूर्वी प्रवाशांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेला नवा जिना आता जमीनदोस्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Railway Administration
badlapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com