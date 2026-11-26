बदलापूर : दिल्ली-मुंबई-जेएनपीटी महामार्गाच्या पॅकेज क्रमांक १७ मधील भोज मोरबे जोडमार्गाचे काम निर्णायक टप्प्यावर आहे. या मार्गामुळे मोरबे येथून पनवेलच्या दिशेने सुमारे नऊ किलोमीटरचा रस्ता जोडला जाणार असल्याने भोज-मोरबे-पनवेल प्रवास अवघ्या २० मिनिटांत होणार आहे..डोंगराळ भागातील द्रुतगती मार्गावरील दोन्ही बोगद्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पहिल्या बोगद्याचे काम जवळपास पूर्णत्वास आले आहे. तर दुसऱ्या बोगद्याचे सुमारे ८० ते ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तरी संपूर्ण मार्ग खुला होण्यासाठी आवश्यक असलेली सुरक्षा, वीजपुरवठा, अंतर्गत पहिल्या बोगद्याचे काम पूर्ण झाले..Mumbai: दुपारी 1:11 वाजता मोठा धडाका होणार! मुंबई पालिकेला पुन्हा धमकीचा मेल, बिग बींच्या 'जलसा'चाही उल्लेख.व्यवस्था, अंतिम बांधकामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या बोगद्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. तर दोन्ही बोगदे, मोरबेपर्यंतच्या संपूर्ण रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी साधारण पाच ते सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे..भविष्यातील फायदेबदलापूरकरांना पनवेलला जाण्यासाठी शिळफाटा, भिवंडी, तळोजा किंवा पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागतो. या प्रवासातील दीड तासांचा वेळ वाचणार आहे.पनवेल, जेएनपीटी बंदर, नवी मुंबईतील औद्योगिक क्षेत्रे, व्यावसायिक केंद्रांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोयीचे होणार असल्याने मालवाहतूक, उद्योग, रोजगार, व्यापाराच्या संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.नवीन मार्ग सुरू झाल्यानंतर पर्यायी द्रुतगती मार्ग उपलब्ध होऊन रस्त्यांवरील भार कमी होणार आहे..Bhiwandi: चिकन शोरमा खाल्यामुळे विषबाधा! रुग्णसंख्या तब्बल ११६ वर, २१ बालकांचा समावेश; भिवंडीमध्ये मोठी खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.