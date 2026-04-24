Badlapur: स्त्रीबीज प्रकरणातील आठवा आरोपी जेरबंद, खोट्या वैद्यकीय अहवालाचा पर्दाफाश

बदलापूर : बदलापुरातील स्त्रीबीज (ओव्हम डोनेशन) प्रकरणाला आणखी वेग मिळाला असून, या प्रकरणातील आठव्या आरोपीला बदलापूर पूर्व पोलिसांनी नूकतीच अटक केली आहे. हरप्रीत सिंग सिद्धू (३५) असे या आरोपीचे नाव असून, तो उल्हासनगर परिसरात मागील दोन वर्षांपासून बेकायदा वैद्यकीय लॅब चालवत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनूसार, आरोपी मंजुषा वानखेडे हिच्या सांगण्यावरून आयव्हीएफ सेंटरमध्ये डोनर म्हणून जाणाऱ्या महिलांचे बनावट मेडिकल रिपोर्ट तयार करण्याचे काम हरप्रित करत होता. एखाद्या महिलेच्या आरोग्यात कमतरता असतानाही ती लपवून सर्व तपासण्या व्यवस्थित असल्याचे खोटे दाखवले जात होते. या प्रकारामुळे केवळ डॉक्टरांची फसवणूकच नव्हे, तर अनेक महिलांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे..पोलिसांनी सापळा रचून उल्हासनगर येथून हरप्रीत याला अटक केली. अटक झाल्यानंतर त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दरम्यान, आरोपी चालवत असलेली बेकायदा लॅब सील करण्यात आली असून, त्याचा सहकारी 'साळवे' याचा शोध सुरू आहे..बनावट वैद्यकीय अहवालाने केवळ फसवणूकच नव्हे, तर महिलांच्या आरोग्यावरही परिणाम होवू शकतो. यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची सखोल चौकशी, संबंधित कागदपत्रे, व्यवहार, नेटवर्कची तपासणी सुरू असून, पोलिस आधिक तपास करत आहेत.- राजेश गज्जल, पोलिस निरीक्षक, गुन्हे विभाग.