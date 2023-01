मुंबई : शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची आज ९७ वी जयंती आहे. यापार्श्वभूमीवर त्यांच्या तैलचित्राचं आनावरण विधानभवनात होत आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी उपस्थिती लावली.

यावेळी त्यांनी बाळासाहेबांप्रती जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी बोलताना ते बाळासाहेबांच्या आठवणीत रमले म्हणाले, आम्ही साहेबांचे कडवट, प्रामाणिक शिवसैनिक यांच्यापलिकडे होतो, साहेबांचं आम्हाला वेड होतं. (Balasaheb Thackeray birth Anniversary We were obsessed with Balasaheb says Narayan Rane)

राणे म्हणाले, माननीय बाळासाहेबांबद्दल बोलताना, कौतुक करताना त्यांना ज्यांनी अनुभवलं, त्यांच्या सहवासात होते त्यांना त्यांच्याबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे. मला आजही असं वाटतं की साहेब आज हवे होते. माझ्या आयुष्यात कोणी नव्हतं. मी कोकणातील एका शेतकऱ्याचा मुलगा, शिक्षणासाठी मुंबईत आलो. १९६६ जेव्हा शिवसेनेचा जन्म झाला, तेव्हा मी १५ वर्षाचा असताना शिवसेनेचा सभासद व्हायला गेलो. त्यानंतर साहेबांची कोणतीही सभा मी सोडली नाही. साहेबांचा कडवट, प्रामाणिक शिवसैनिक यांच्यापलिकडे आम्ही होतो. साहेबांचं आम्हाला वेड होतं. आजच्या शिवसैनिकांबद्दल मी काही बोलणार नाही.