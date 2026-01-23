Maharashtra Schemes: आरोग्य, शिक्षण आणि समाजकल्याणावर लक्ष... एकनाथ शिंदेंकडून अनेक योजनांची घोषणा; जाणून घ्या कोणत्या?

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शिवसेनेने शुक्रवारी अनेक राज्यव्यापी लोककल्याणकारी योजना जाहीर केल्या. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत 'आरोग्य तुमच्या दारी', 'गड-किल्ले स्वच्छता अभियान' आणि 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोक कल्याण अभियान' यासह अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांची घोषणा केली..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त, "आरोग्य आपल्या दारी" मोहिमेअंतर्गत प्रथम मुंबईत आणि नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणी मोहीम सुरू केली जाईल. याव्यतिरिक्त "हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे गड-किल्ले स्वच्छता अभियान" राज्यभर सुरू केले जाईल. ज्या अंतर्गत युनेस्कोच्या ११ जागतिक वारसा स्थळांसह विविध किल्ले प्लास्टिकमुक्त केले जातील. .राजकारण, क्रिकेट आणि मराठी अस्मिता... एका वक्तव्याने पेटलेला वाद; बाळासाहेबांनी सचिनला दिलेल्या ताकीदीची गोष्ट आजही चर्चेत.उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या किल्ल्यांवर आरओ वॉटर फिल्टर बसवले जातील. मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होणाऱ्या स्वयंसेवकांना आणि संस्थांना ₹१ लाख प्रोत्साहन दिले जाईल. आरोग्य आणि शिक्षणाव्यतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी "एसटी सांगे तीर्थ यात्रा" योजना राबविण्यात येईल. महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी १०० कोटी, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी १०० कोटी आणि रस्ते सुरक्षा मोहिमांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त १०,००० विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातील.."हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान" राज्यातील २९ महानगरपालिका आणि ३९४ नगरपालिकांमध्ये सुरू केले जाईल. महानगरपालिकांना १ कोटी आणि महानगरपालिकांना ३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. या मोहिमेसाठी नगरविकास विभागाने एकूण ५३९ कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले आहे. या उपक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या तीन शहरी शाळांना अनुक्रमे १० लाख, ७ लाख आणि ५ लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल..खून, आरोप आणि विजय...! बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचा पहिला आमदार कसा निवडून आणला होता? जाणून घ्या शिवसेनेच्या उदयाची कहाणी....उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बाळासाहेब ठाकरे यांचे झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि इतर संस्थांमार्फत काम आधीच सुरू झाले आहे, ज्याअंतर्गत ४० लाख मुंबईकरांना त्यांचे हक्काचे पक्के घरे उपलब्ध करून दिली जातील. शिवसेना हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादानेच त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली, असेही त्यांनी सांगितले. मंत्री प्रताप सरनाईक, उदय सामंत, विधान परिषदेचे उपसभापती डॉ. नीलम गोरे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम आणि इतर ज्येष्ठ शिवसेना नेते यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.