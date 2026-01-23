Raj Thackeray : आज निष्ठा सहज विकल्या जाते, राजकारण व्यवहारी झालंय; बाळासाहेबांच्या जन्म शताब्दी वर्षानिमित्त राज ठाकरेंची खास पोस्ट...

MNS chief Raj Thackeray posts an emotional tribute : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची आज १००वी जयंती आहे. त्यानिमित्त मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ( Raj Thackeray’s Post On Balasaheb Thackeray ) यांनी सोशल मीडियावर भाविनिक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमधून त्यांनी एक सूचक विधानही केलं आहे. राजकारणात घेतलेली लवचिक भूमिका ही स्वार्थासाठी नसून मराठी माणसाच्या हितासाठीच असेल, असं ते म्हणाले. याशिवाय त्यांनी या पोस्टमध्ये मराठीसाठी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. राज ठाकरे म्हणाले, ''बाळासाहेबांची आज १०० वी जयंती. इतिहासात जन्म शताब्दी वर्ष अनेकांची साजरी झाली आहेत आणि होतील देखील, पण एखादी व्यक्ती हयात नसताना देखील ती लोकांच्या स्मृतीत रहावी, आणि त्या व्यक्तीने आज देखील एखाद्या प्रांताच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला आकार देत रहावं हे दुर्मिळ. हे फक्त बहुदा बाळासाहेबांच्या बाबतीतच घडू शकतं.'' .पुढे त्यांनी सांगितलं की ''बाळासाहेब १०० वर्षांनीच काय त्यांच्या द्विशतकी जन्मवर्षात देखील लोकांच्या स्मरणात राहतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. फक्त तेंव्हा मात्र बाळासाहेबांचं स्मरण करणारा मराठी माणूस हा दुभंगलेला, खचलेला, पिचलेला आणि अन्याय मुकाट्याने सहन करणारा नसावा'', अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.''आज निष्ठा सहज विकल्या जातात. तत्व सहज फेकून दिली जातात, आणि राजकारण हे पूर्ण व्यवहारी झालं आहे. आज राजकारणातलं यश हे कुठले मुद्दे ऐरणीवर आणले, प्रांतिक, भाषिक अस्मिता किती धगधगती ठेवली यापेक्षा निवडणुकीच्या राजकारणात किती यश मिळालं आणि त्यासाठी काय क्लुप्त्या वापरल्या यावर मोजलं जातं. बाळासाहेबांच्या काळात या असल्या अपेक्षांच्या फूटपट्ट्या नव्हत्या आणि असत्या तरी त्या त्यांनी झुगारून दिल्या असत्या'', असंही त्यांनी सांगितलं..Raj Thackeray Uddhav Thackeray : ठाकरे विरुद्ध ठाकरे! राज–उद्धव वादाची ठिणगी नेमकी कधी पडली?.''बाळासाहेब दूरदर्शी होते. त्यांचा दृष्टिकोन आजही सुसंगत वाटतो आणि भविष्यातही राहील. त्यामुळेच ते कालातीत राहातील. बाळासाहेबांसारखी प्रतिभा परत कधी बघायला मिळणार नाही हे जितकं खरं आहे तितकंच बाळासाहेबांसारखं राजकारण करणं यापुढे कोणालाच जमणार नाही हे देखील खरं आहे. पण त्यांच्या प्रतिमेला कुठेही धक्का लागणार नाही आणि त्यांनी मराठी भाषेसाठी, मराठी माणसासाठी उभारलेला लढा हा मात्र धगधगत राहील, हे पाहणं बाळासाहेबांच्या पुढच्या पिढ्यांच्या हातात आहे. आणि ते आम्ही नेटाने करू हा आमचा मराठी माणसाला शब्द आहे'', असंही ते म्हणाले..Uddhav Thackeray : “त्यांची काय कुवत, काय लायकी?” उद्धव ठाकरेंचा रवींद्र चव्हाणांवर थेट हल्लाबोल.या पोस्टमध्ये राज ठाकरे यांनी लवचिक राजकारणाचे संकेतही दिले. ''राजकारणात कधीतरी बाळासाहेबांना पण लवचिक भूमिका घ्यावी लागली म्हणून त्यांचं मराठी माणसावरचं प्रेम तसूभर पण कमी झालं नाही, उलट ते अधिकच दृढ होत गेलं. हेच संस्कार आमच्यावर आहेत. आरपार बदललेल्या राजकारणात कधीतरी थोडी लवचिक भूमिका घेतली, तरी ती माझ्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी किंवा स्वार्थसाठी कधीही नसेल'', असंही राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. शेवटी त्यांनी बाळासाहेबांच्या स्मृतीस अभिवादनही केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.