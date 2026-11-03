Aaishvary Thackeray: बाळासाहेब ठाकरेंच्या नातवाची सायबर फसवणूक, एकाच रात्रीत सहा वेळा संशयास्पद व्यवहार; परदेशातून घडली घटना

मुंबई : राज्यभरात सायबर फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत असतात. फसवणुकीचे जाळे पसरत असताना या जाळ्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आणि बॉलिवूड अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. सायबर भामट्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा नातू ऐश्वर्य ठाकरे याच्या बँक खात्यावर डल्ला मारला आहे. एकाच रात्रीत सहा वेळा संशयास्पद व्यवहार करत खात्यातून १९,०१५ रुपये डेबिट झाले असून विशेषत: हे सर्व व्यवहार परदेशातून झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार (ता. ३० ऑक्टोबर) रोजी हा प्रकार घडला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू ऐश्वर्य ठाकरे याच्या बँक खात्यातून रात्रीच्या वेळेत सहा वेळा संशयास्पद व्यवहार झाले. या व्यवहारांतून एकूण १९ हजार १५ रुपये काढण्यात आले. हे सर्व व्यवहार परदेशातून झाले असून खात्यातून पैसे कमी झाल्याचे लक्षात येताच ऐश्वर्य ठाकरे याने ओशिवरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..Mumbai News: ...ही न्यायाची थट्टा! भूखंडाचा ताबा देण्याचे म्हाडाला निर्देश, याचिकाकर्त्याला दिलासा.दरम्यान, या सायबर फसवणुकीप्रकरणी कोणत्या माध्यमाचा वापर करण्यात आला आणि व्यवहारांमागे कोण आहे? याचा तपास पोलीस करत आहेत. तसेच एकामागोमाग सहा व्यवहार झाल्याने सायबर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..मोठ्या पडद्यावर पदार्पणऐश्वर्य ठाकरे हा स्मिता ठाकरे आणि दिवंगत जयदेव ठाकरे यांचा मुलगा आहे. राजकारणात मोठा दबदबा असला तरी, ऐश्वर्या याने मनोरंजन क्षेत्रात पदार्पण करण्याचा निर्णय घेतला. ‘निशांची’ सिनेमातून ऐश्वर्या याने मोठ्या पडद्यावर पदार्पण केले. ऐश्वर्य ठाकरे केवळ प्रोफेशनल आयुष्यच नाही तर खासगी आयुष्यामुळे देखील कायम चर्चेत असतो..Mumbai: मुंबई महापालिकेला मिळणार नवे सभागृह! सहा मजली इमारत, सांस्कृतिक दालन, व्यायामशाळा अन् प्रशस्त सभागृह; ४४ कोटींचा प्रस्ताव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.