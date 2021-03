"फक्त किस्से मोठे अन्..."; नितेश ऱाणेंचा घणाघात

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे हिंदूहृदयसम्राट दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. त्यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचं भूमिपूजन आज पार पडणार आहे. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासहित उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आदित्य ठाकरे आणि सुभाष देसाई उपस्थित राहणार आहेत. भूमिपूजनासाठी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. या मुद्द्यावरून भाजप आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता टीका केली.

'आज मा. बाळासाहेब असते तर, पहिले आमंत्रण देवेंद्रजींना दिले असते. मा. बाळासाहेब मनाचा राजा माणूस! राजा होण्यासाठी मन मोठं लागतं, त्यांच्यानंतर... फक्त किस्से मोठे आहेत, मन खूप लहान झाली आहेत!', असं ट्वीट नितेश राणे यांनी केलं.

बुधवारी संध्याकाळी साडे पाच वाजता दादरच्या वीर सावरकर मार्गावरील महापौर निवासात स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. बाळासाहेबांचे सुपूत्र आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शुभहस्ते भूमिपूजनाचा हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. मोजक्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत हा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाही. मात्र एमएमआरडीए म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजशिष्टाचारामनुसार निमंत्रण देण्यात यायला हवे होते. त्यांनाही निमंत्रितांमध्ये सहभागी केलेले नसल्याने आश्चर्य वाटत असल्याचेही नितेश राणे यांनी ट्वीट म्हटले आहे.

How come MMRDA Minister Eknath Shindeji not invited ?

Protocol?

Interesting!! pic.twitter.com/k4Gu9s5Ey7

— nitesh rane (@NiteshNRane) March 31, 2021