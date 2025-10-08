Thane News: घोडबंदरची कोंडी फुटणार! बाळकुम-गायमुख खाडी मार्गातील अडथळे दूर

ठाणे : ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर सकाळ-संध्याकाळ होणाऱ्या प्रचंड वाहतूक कोंडीतून आता लवकरच सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. या रस्त्यावरील अवजड वाहतुकीचा भार कमी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या बाळकुम ते गायमुख या खाडीकिनारी पर्यायी मार्गाला आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या, ज्यात प्रदूषण विभाग, वन विभाग, सीआरझेड, वायुदल आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या परवानग्यांचा समावेश आहे. ठाणे महापालिकेने ही माहिती उच्च न्यायालयासमोर सादर केली असून, न्यायालयाकडून प्रकल्पास हिरवा कंदील मिळताच प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..शहरातून घोडबंदर मार्गे वसई, गुजरातकडे, तर मुंबई-नाशिक महामार्ग जात आहे. या मार्गावर हलक्या वाहनांसह अवजड वाहनाचीदेखील वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे या मार्गावर कोंडी होते. या मार्गाला पर्याय म्हणून ठाणे खाडीकिनारी मार्ग उभारण्यात येणार आहे. १३ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पासाठी २,७२७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे आणि याची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) करणार आहे..पहिले क्रेडिट कार्ड कोणत्या बँकेने जारी केले होते?.एमएमआरडीएने या मार्गासाठी कंत्राटदारही निश्चित केला आहे. सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर ठाणे महापालिकेने १३ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयासमोर याबद्दल माहिती सादर केली आहे. न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार, मोठ्या प्रकल्पांना सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर त्याची न्यायालयाकडून मान्यता घ्यावी लागते. आता ४ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली..ST Employees: एसटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक, परिवहनमंत्र्यांचे आश्वासन .दरम्यान, या प्रकल्पासाठी वन विभाग, सीआरझेड विभाग, वायुदल आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या मंजुरी आवश्यक होत्या. या सर्व परवानगी पालिकेने नुकत्याच घेतल्या आहेत. त्यामुळे आता, न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळताच प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..बाळकुम ते गायमुख खाडीकिनारी मार्गलांबी - १३.४५ किमीव्याप्ती - ४० मीटर रुंद (३ अधिक ३ मार्गिका)८.११ किमी उन्नत मार्ग आणि जमिनीवरील ५.२२ किमी रस्ता.तसेच कळवा खाडीवरील १२० मीटरचा खाडीपूल समाविष्ट.कंत्राटदार - मे. नवयुग इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेडप्रकल्प खर्च - २ हजार ७२७ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.