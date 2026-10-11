मुंबई

BEST Bus Stop: प्रवाशी वाऱ्यावर, बेस्टच्या बस थांब्यात फ्लिपकार्टचं दुकान;वांद्र्यातला धक्कादायक प्रकार

BEST Bus Stop, Flipkart Shop, Bandra Encroachment Complaint प्रकरणी वांद्रे पश्चिम येथील हिल रोडवरील बस थांब्याच्या जागेवर फ्लिपकार्टने अनधिकृतपणे दुकान सुरू केल्याचा आरोप वॉचडॉग फाउंडेशनने केला आहे.
Watchdog Foundation Alleges Unauthorized Commercial Use of a BEST Bus Stop on Hill Road, Bandra West

Watchdog Foundation Alleges Unauthorized Commercial Use of a BEST Bus Stop on Hill Road, Bandra West

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई, : वांद्रे (पश्चिम) येथील गजबजलेल्या हिल रोडवरील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेसमोरील बेस्ट बस थांब्याच्या जागेवर फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपनीने अनधिकृत ताबा मिळवून दुकान सुरू केल्याचा गंभीर आरोप 'वॉचडॉग फाउंडेशन'ने केला आहे. याप्रकरणी बेस्ट प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून, या ठिकाणाची तत्काळ पाहणी करून बेकायदा व्यावसायिक वापर थांबवण्याची मागणी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Mumbai
bandra
flipkart
Bus stop collapse
Bus Stand
Marathi News Esakal
www.esakal.com