BEST Bus Stop: प्रवाशी वाऱ्यावर, बेस्टच्या बस थांब्यात फ्लिपकार्टचं दुकान;वांद्र्यातला धक्कादायक प्रकार

मुंबई, : वांद्रे (पश्चिम) येथील गजबजलेल्या हिल रोडवरील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेसमोरील बेस्ट बस थांब्याच्या जागेवर फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपनीने अनधिकृत ताबा मिळवून दुकान सुरू केल्याचा गंभीर आरोप 'वॉचडॉग फाउंडेशन'ने केला आहे. याप्रकरणी बेस्ट प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून, या ठिकाणाची तत्काळ पाहणी करून बेकायदा व्यावसायिक वापर थांबवण्याची मागणी करण्यात आली..वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त अॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा आणि निकोलस आल्मेडा यांनी बेस्टचे महाव्यवस्थापक व पालिका आयुक्तांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. हिल रोडसारख्या अतिवर्दळीच्या मार्गावर प्रवाशांसाठी राखीव असलेला बस थांबा थेट.व्यावसायिक कामासाठी वापरला जात असल्याने प्रवाशांची मोठी कोंडी होत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या थांब्यावर दुकान थाटल्याने बस ची प्रतीक्षा करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच शाळकरी विद्यार्थ्यांना सावली, बसण्याची सोय आणि सुरक्षित निवारा मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना भररस्त्यात उभे राहून बसची वाट पाहावी लागत असून, .यामुळे अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे. सार्वजनिक सोयीसाठी असलेल्या मालमत्तेचा असा व्यावसायिक गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने संबंधित आस्थापनावर दंडात्मक कारवाई करावी. तेथील अतिक्रमण हटवून बस थांबा पूर्ववत प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करावा, अशी मागणी फाउंडेशनने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.