Farmers Loan Waiver: बँकांच्या चुकीच्या माहितीचा फटका; ९ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रखडली

मुंबई: बँकांनी भरलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे ९ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रखडली आहे. बँकांनी वेळेत माहिती न दिल्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्याची शक्यता धूसर आहे. गणेशोत्सवातील सुट्ट्यांमुळे कर्जखात्यांची अद्ययावत माहिती भरण्यास विलंब होऊ शकतो, असे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.राज्यातील १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. त्यातील दोन टप्प्यांत कर्जमाफीची रक्कम वितरित केली आहे. मात्र या याद्यांमधील दोन लाख ७० हजार शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. राज्यातील ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ३२ लाख १० हजार शेतकऱ्यांच्या ३५ लाख ५ हजार कर्जखात्यांवर ४० हजार ७७९ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असल्याची माहिती परदेशी समितीने संकलित केली होती. .या योजनेच्या निकषानुसार २ लाखांच्या आत १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना १७ लाख ५५ हजार रुपये कर्जमाफी द्यावी लागेल, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. या वेळी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपये कर्जमाफी मिळणार होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे चार हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे..सध्या सहकार विभागाने ९ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती विविध बँकांकडे पाठविली आहे. बँकांनी थकीत रक्कम, व्याज पडताळणी चुकीची करणे आणि कर्जकालावधीच्या चुकीच्या नोंदी यामुळे हा डाटा परत पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जखात्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. सहकार आयुक्त कार्यालयाने वारंवार सांगूनही बँकांनी अद्याप डाटा दिलेला नाही. बँकांनी कर्जखात्यांची अचूक माहिती द्यावी यासाठी बैठका होऊनही त्यात प्रगती झालेली नाही. परिणामी कर्जमाफी रखडली आहे..सध्या त्रुटी असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती अपडेट करण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. मात्र अद्याप माहिती आलेली नाही. कर्जमाफीअभावी कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्जवितरणात अडथळा आणू नका असे निर्देश देऊनही काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांना तातडीने कर्जवितरणाचे निर्देश दिले आहेत.- बाबासाहेब पाटील, सहकारमंत्री.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.३२ लाखांचा आकडा पूर्ण करूसरकारने जाहीर केलेला ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा आकडा पूर्ण करू, असा विश्वास सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला. सध्या १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्रुटी असलेली ९ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांची यादी लवकरच प्रसिद्ध करू. त्यानंतर महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना आणि एकवेळ समझोता योजनेतील शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात येईल. त्यामुळे सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे कर्जमाफी करू, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.