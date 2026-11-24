कल्याण-डोंबिवली: ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसी बारवी धरणातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी नियोजित केलेला शटडाऊन तूर्तास रद्द केला आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, ३ डिसेंबरपासून दर गुरुवारी २४ तासांसाठी पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे..काय आहे निर्णय?बारवी धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत योग्य नियोजन करता यावे, यासाठी एमआयडीसीने १० टक्के पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत सुरुवातीला २६ आणि २७ नोव्हेंबर रोजी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे नियोजन होते. मात्र, प्रशासकीय कारणास्तव हा शटडाऊन रद्द करण्यात आला आहे..Bhiwandi: धक्कादायक! भिवंडीत 17 जणांना विषबाधा, शोरमा खाताच मळमळ, पोटदुखी अन् ताप; परिसरात खळबळ.पुढील वेळापत्रक कसे असेल?• पहिला शटडाऊन: येत्या ३ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ते ४ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत (२४ तास) पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील.• साप्ताहिक शटडाऊन: यानंतर दर आठवड्याला गुरुवारच्या मध्यरात्रीपासून ते शुक्रवारच्या मध्यरात्रीपर्यंत २४ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे..Kurla News: कुर्ला मारहाण प्रकरणाचे पडसाद! मदरशाला पालिकेची नोटीस; बांधकामाची तपासणी होणार.नागरिक आणि प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहनया पाणी कपातीचा परिणाम कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर यांसह संबंधित महापालिका क्षेत्रे, ग्रामपंचायती आणि औद्योगिक वसाहतींवर होणार आहे. पाणीसाठा दीर्घकाळ पुरवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, सर्व महापालिका, ग्रामपंचायती, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन एमआयडीसीकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.