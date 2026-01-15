Mumbai Municipal Election : मुंबईत ठाकरे ब्रँड, की भाजपचा विस्तार?

मुंबई - तब्बल ७० हजार कोटींचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेसाठी आज (ता. १५) मतदान होत आहे. २२७ प्रभागांतून रिंगणातील १,७१६ उमेदवारांच्या भविष्याचा फैसला १ कोटी ३ लाख मतदार करतील. तब्बल २० वर्षानंतर राज व उद्धव ठाकरे एकत्र आले आहेत.मराठीच्या मुद्द्याभोवती फिरणाऱ्या या निवडणुका ठाकरे बंधूंसह काँग्रेससाठी अस्तित्वाच्या आहेत. या वेळी कुठल्याही परिस्थिती मुंबई पालिका ताब्यात घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या निवडणुकीत प्रमुख पक्षापुढे नेमकी काय आव्हाने आहेत, ते बघूयात....शिवसेना -शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची ही पहिली पालिका निवडणूक आहे.ठाकरे गटाचे ६२ माजी नगरसेवक पक्षाने गळाला लावले, त्यापैकी ५९ नगरसेवकांना पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. या नगरसेवकांवर पक्षाची खरी भिस्त आहे. भाजपसोबत झालेल्या जागावाटपातून शिवसेनेच्या वाट्याला ९० जागा आल्या आहेत. जवळपास ६६ जागांवर या दोन शिवसेनेमध्ये थेट लढत होत आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे मराठी मते मिळवण्याचे आव्हान शिंदे यांच्यापुढे असणार आहे. कारण अजूनही मुंबईत अजूनही शिवसेनेची संघटना शाबूत आहे.९० - लढवत असलेल्या जागा६२ - माजी नगरसेवक .भाजप -शिवसेना-भाजप युतीच्या माध्यमातून शिवसेनेसोबत वर्षानुवर्षे पालिकेच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपने २०१७ मध्ये स्वबळावर निवडणूक लढवत ८२ जागा जिंकत मोठे यश मिळवले. मात्र शिवसेनेने आकड्यांची जुळवाजुळव करत पालिकेतील सत्ता हाती राखली होती. त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकामध्ये मुंबईत भाजपचा यशाचा आलेख उंचावत आहे.मुंबईत भाजपचे १७ आमदार आहेत, यावेळी कुठल्याही परिस्थितीत मुंबई पालिका ताब्यात घेण्याची आक्रमक रणनीती भाजपची आहे. त्यासाठी भाजपची संघटना गेल्या काही वर्षापासून कामाला लागली आहे.१३७ - लढवत असलेल्या जागा८२ - २०१७ च्या जागा .शिवसेना (यूबीटी) -तीन दशकांपासून पालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र भाजपशी फारकत आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे पक्षाला गळती लागली. मुंबईत ६२ नगरसेवकही शिंदे कॅम्पमध्ये गेले.त्यानंतर पक्षात सुरु असलेली गळती थांबेना. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका आघाडीत लढवल्यामुळे, दलित, अल्पसंख्याक असे नवे मतदार पक्षाने जोडले. विधानसभेत २० आमदार निवडून आले, त्यातील १० आमदार मुंबईतले आहेत. त्यामुळे मुंबईनेच ठाकरेंचे अस्तित्व राखल्याचे स्पष्ट झाले.१६३ - लढवत असलेल्या जागा८४ - २०१७ च्या जागा .मनसे -या वेळी २० वर्षानंतर राज ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या मुद्यावर उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत हातमिळवणी केली आहे. यावेळी मनसे ५१ जागा लढवत आहे. विधानसभा निवडणुकीत मनसेला दारुन पराभव पत्करावा लागला, माहिममधून अमित ठाकरे यांचा पराभव झाला. यावेळी राज ठाकरे यांच्या मनसेची ही अस्तित्वाची लढत मानली जाते. शिवाजी पार्कच्या सभेतील राज ठाकरे यांच्या भाषणाने मरगळलेल्या प्रचारात नवे प्राण फुंकले आहेत.मराठी माणसाला केलेले आवाहन मुंबईकरांना किती भावते, ही खरी परीक्षा आहे.५१ - लढवत असलेल्या जागा०७ - २०१७ च्या जागा .काँग्रेस -एकेकाळी मुंबईच्या राजकारणात दबदबा राखून असलेल्या काँग्रेस पक्षाची घसरण १११ पासून ३१ नगरसेवकापर्यंत झाली. मुस्लिम, दलित,उत्तर भारतीय हा पक्षाचा भक्कम जनाधार होता. यावेळी मनसेला सोबत घेतल्यामुळे काँग्रेसने ठाकरेंच्या उबाठासोबत फारकत घेतली आहे.२७ वर्षानंतर वंचित आघाडीसोबत युती केली आहे. कमकुवत संघटना, विखुरलेले नेते, संसाधनाची कमी या आव्हानासह काँग्रेस मैदानात उतरला आहे. मुस्लीम वस्त्यांमध्ये काँग्रेस उमेदवारांना सपासह इतर पक्षांकडून आव्हान मिळालं आहे. पालिकेत अस्तित्व राखण्याचे व पक्षाची घसरण थोपवण्याचे आव्हान यावेळी मुंबई काँग्रेसपुढे आहे.१५२ - लढवत असलेल्या जागा३१ - २०१७ च्या जागा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.