मुंबई

Mumbai News: बीडीडीवासीयांना मिळणार भाडेवाढ, दरमहा ३० हजारांचा म्हाडाचा प्रस्ताव; रहिवाशांना दिलासा

BBD Residents Rent Hike: बीडीडी चाळ पुनर्विकासासाठी रहिवाशांना २५ हजार रुपये भाडे दिले जात होते. मात्र या बीडीडीवासीयांकडून भाडेवाढीची मागणी केली जात असून रहिवाशांसाठी दिलासादायक माहिती समोर आली आहे.
BBD Residents Rent Hike

BBD Residents Rent Hike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : बीडीडीवासीयांना पुनर्विकासाच्या माध्यमातून सुसज्ज घरे दिली जात असतानाच आता त्यांना भाडेवाढ मिळणार आहे. पुनर्विकासासाठी चाळी रिकाम्या करणाऱ्या रहिवाशांना आता महिन्याला ३० हजार रुपये एवढे भाडे मिळणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यामुळे भाडेवाढीची मागणी करणाऱ्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
state government
Maharashtra Government
mhada
Mhada Projects
bdd chawl
BDD redevelopment project

Related Stories

No stories found.