Vande Bharat : पहिल्या ‘वंदे भारत’ शयनयानला हिरवा कंदील ; ‘बंगळूर-मुंबई’ सेवा सुरू; हुबळीमार्गेही सेवा सुरू करण्याची रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा

बंगळूर: उत्तर कर्नाटकातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या दृष्टीने बंगळूर-मुंबईदरम्यान आणखी एक वंदे भारत स्लीपर रेल्वे सुरू करण्याची योजना रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांनी आज जाहीर केली. ही प्रस्तावित रेल्वे हुबळीमार्गे धावणार असून बंगळूरला पुणे आणि मुंबईशी जोडणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. .वैष्णव यांनी येथे बंगळूर-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेसला हिरवा झेंडा दाखविला. देशातील तिसऱ्या वंदे भारत स्लीपर सेवेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी ही घोषणा केली. दक्षिण भारतातील पहिली वंदे भारत स्लीपर रेल्वे सेवा म्हणून या रेल्वेचे विशेष महत्त्व आहे. ही रेल्वे सुमारे एक हजार ११८ किलोमीटर अवघ्या १६ तासांत पार करणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या प्रवासाच्या कालावधीच्या तुलनेत प्रवाशांचे सुमारे आठ तास वाचणार आहेत..बंगळूर-हुबळी-मुंबई या प्रस्तावित रेल्वेमुळे उत्तर कर्नाटकातील प्रवाशांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः हुबळी आणि बेळगाव परिसरातील प्रवाशांना बंगळूर, पुणे आणि मुंबईकडे जाण्यासाठी या सेवेचा लाभ होऊ शकतो. सध्या उत्तर कर्नाटकातील प्रवाशांना या प्रमुख शहरांदरम्यान रेल्वे प्रवासासाठी उपलब्ध असलेल्या सेवांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे हुबळीमार्गे प्रस्तावित असलेली नवी स्लीपर ट्रेन महत्त्वाची ठरू शकते..‘वंदे भारत’चा मार्गवैष्णव म्हणाले, ‘‘कर्नाटकसाठी पुढील वंदे भारत स्लीपर रेल्वे बंगळूरमधून सुरू होईल. हुबळीमार्गे उत्तर कर्नाटकातील सर्व भागांना जोडून ती पुणे आणि मुंबईकडे रवाना होईल. तसेच बंगळूर-मंगळूर दरम्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पान ४ वरबंगळूरमधून सुरू झालेली पहिली वंदे भारत स्लीपर रेल्वे बंगळूर-मुंबई प्रवासादरम्यान आठ स्थानकांवर थांबणार आहे. त्यामध्ये अनंतपूर, गुंटकल, रायचूर, यादगीर, कलबुर्गी, सोलापूर, पुणे आणि कल्याण या स्थानकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.