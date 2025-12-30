मुंबई

BEST Bus: मुंबईकरांसाठी धावणार अतिरिक्‍त बेस्‍ट बस, नववर्षाच्या स्वागतासाठी प्रशासनाचा निर्णय; कसे असेल नियोजन?

Mumbai BEST Bus Service: नववर्षाच्या स्वागतासाठी बेस्टने प्रवाशांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने ३१ डिसेंबरच्या रात्री जादा बसगाड्यांची सोय केली आहे.
Mumbai BEST Bus Service

Mumbai BEST Bus Service

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : नववर्षाच्या स्वागतासाठी ३१ डिसेंबरच्या रात्री पर्यटन स्थळांवर होणारी गर्दी लक्षात घेऊन बेस्टने प्रवाशांसाठी जादा बसगाड्यांची सोय केली आहे. ३१ डिसेंबरच्या रात्री गेट वे ऑफ इंडिया, जुहू, गोराई आणि मार्वे चौपाटी या भागांत जाणाऱ्यांसाठी २५ अतिरिक्त बसफेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. ​रात्री १० ते साडेबारापर्यंत विशेष बस गाड्या धावणार आहेत. रात्री १० पासून ते १२.३० वाजेपर्यंत अतिरिक्त बसेस उपलब्ध असतील.

Loading content, please wait...
Mumbai
best bus
New Year Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com