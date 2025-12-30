मुंबई : नववर्षाच्या स्वागतासाठी ३१ डिसेंबरच्या रात्री पर्यटन स्थळांवर होणारी गर्दी लक्षात घेऊन बेस्टने प्रवाशांसाठी जादा बसगाड्यांची सोय केली आहे. ३१ डिसेंबरच्या रात्री गेट वे ऑफ इंडिया, जुहू, गोराई आणि मार्वे चौपाटी या भागांत जाणाऱ्यांसाठी २५ अतिरिक्त बसफेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. रात्री १० ते साडेबारापर्यंत विशेष बस गाड्या धावणार आहेत. रात्री १० पासून ते १२.३० वाजेपर्यंत अतिरिक्त बसेस उपलब्ध असतील. .प्रमुख मार्गांचे नियोजनदक्षिण मुंबईतून उपनगरांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चौक (म्युझियम) येथून बस मार्ग क्र. ए-२१ (देवनार), सी-८६ (वांद्रे), ए-११२ (सीएसएमटी) आणि ए-११६ (कुलाबा) या मार्गांवर जादा फेऱ्या असतील.कुलाबा परिसरात प्रवाशांची संख्या अधिक असल्याने येथे ५ विशेष दुमजली बसेस तैनात आहे.पश्चिम उपनगरात जुहू चौपाटीसाठी अंधेरी आणि सांताक्रूझ स्थानकावरून बस मार्ग क्र. २०३ व २३१ च्या जादा फेऱ्या चालवल्या जातील.उत्तर मुंबईतील पर्यटकांसाठी बोरीवली स्थानक ते गोराई बीच (ए-२४७/ए-२९४) आणि मालाड स्थानक ते मार्वे बीच (२७२) या मार्गांवर बस उपलब्ध असतील..Mumbai Metro: मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज! थर्टी फर्स्टच्या सेलिब्रेशनसाठी मेट्रो 'ॲक्वालाईन' रात्रभर धावणार.हेरिटेज टूरपर्यटकांमध्ये लोकप्रिय असलेली 'हेरिटेज टूर' बस ३१ डिसेंबरच्या सायंकाळी १७.३० वाजेपासून ते १ जानेवारी २०२६ च्या पहाटेपर्यंत प्रवाशांच्या प्रतिसादानुसार चालवण्यात येणार आहे..मेट्रो-३ रात्रभर धावणारनववर्षाच्या स्वागतासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांचा रात्री उशीरापर्यंत प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) मेट्रो-३ ही भुयारी मेट्रो ३१ डिसेंबर रोजी रात्रभर चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष सेवा बुधवारी रात्री १०:३० पासून पहाटे ५:५५पर्यंत धावेल. त्यानंतर १ जानेवारी रोजी सकाळी ५:५५ वाजल्यापासून नियमित मेट्रो सेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना ३१ डिसेंबरच्या सकाळी सुरू झालेली मेट्रो सेवा १ जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत सलग उपलब्ध आहे..BMC Election: 'आश्वासनं फसवी ठरली...'! डबेवाला संघटनेची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी; महायुतीला पाठिंबा देत सत्ता बदलाचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.