BEST Bus: कर्मचारी कमी; मुंबईची लाइफलाइन धोक्यात! बेस्ट बस कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढणार? मोठा निर्णय लवकरच

आर्थिक अडचणी आणि मनुष्यबळाच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करत असलेल्या मुंबईच्या बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले जात आहे. बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे..बेस्टने अनेक वर्षांपासून नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केलेली नाही, परिणामी कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. आकडेवारीनुसार, बेस्टकडे एकूण ४३,३२६ मंजूर पदे आहेत, परंतु सध्या केवळ २७,०३६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. याचा अर्थ अंदाजे १६,००० पदे रिक्त आहेत. तसेच, नजीकच्या भविष्यात मोठ्या संख्येने विद्यमान कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे बस वाहतूक आणि वीज पुरवठा सेवांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो..बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य आणि रमाकांत गुप्ता यांचे म्हणणे आहे की, बेस्टची सध्याची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, नवीन कर्मचारी भरती करणे आणि त्यांचा आर्थिक भार उचलणे सध्या अव्यवहार्य आहे. अशा परिस्थितीत, अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ वाढवणे हा सर्वात व्यावहारिक उपाय वाटतो. यामुळे केवळ चालू असलेले प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील असे नाही, तर विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा भारही कमी होईल..बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांना राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून आवश्यक परवानग्या मिळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोनिया सेठी यांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारला लवकरच पत्र लिहिण्याचे आश्वासन दिले आहे..आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी, बेस्टने बीएमसीकडे ४,००० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे . या रकमेचा वापर प्रामुख्याने दोन कामांसाठी केला जाईल. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली देयके निकाली काढणे. सध्या, बेस्टकडे सुमारे २,७६० बस आहेत. वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता, ताफ्यात नवीन बस समाविष्ट करणे आवश्यक झाले आहे.