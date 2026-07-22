BEST Bus Report: बेस्टचा प्रवास धोकादायक! तब्बल ८६८ गाड्यांमध्ये गंभीर तांत्रिक दोष, तरीही धावतायत रस्त्यावर; विशेष तपासणी अहवालातून समोर

मुंबई: बेस्टच्या ताफ्यात धावणाऱ्या कंत्राटी बसच्या वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी विभागाने विशेष तपासणी मोहीम राबवली. या तपासणीत ताफ्यातील तब्बल ७७४ कंत्राटी बसच्या ब्रेक प्रणाली आणि स्टिअरिंग यंत्रणेत गंभीर तांत्रिक दोष आढळून आले आहेत. याशिवाय ९४ बस दुरु स्तीच्या टप्प्यात असूनही या दोषयुक्त ८६८ बसेस रस्त्यावर धावत असल्याचा आरोप बेस्ट समिती सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी मंगळवारी (ता. २१) केला..बेस्ट समितीच्या मंगळ वा री पार पडलेल्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे नांदगावकर यांनी ही माहिती समोर आणली. नांदगावकर यांनी चार महिन्यांपूर्वी कंत्राटी बसच्या ब्रेक आणि स्टिअरिंग यंत्रणेच्या सुरक्षेसंदर्भात माहिती मागवली होती. त्याला प्रशासनाने तब्बल चार महिन्यांनंतर उत्तर दिले. प्रशासनाने ही बाब वेळीच गांभीर्याने घेतली असती, तर गेल्या चार महिन्यांत झालेले जीवघेणे अपघात टळले असते, असा दावाही त्यांनी केला..Pune Crime : पुण्यात १७ वर्षांच्या मुलाची हत्या, पोलिसांनी भर पावसात काढली गुन्हेगारांची धिंड; मृताच्या आईने आरोपींना सर्वांसमोर चपलेने मारले.प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, बेस्ट ताफ्यात एकूण दोन हजार ५५३ कंत्राटी बस कार्यरत आहेत. तपासणीदरम्यान यातील एक हजार ६८५ बसेस सुस्थितीत असल्याचे आढळले, तर उर्वरित बसमध्ये लहान-मोठे तांत्रिक दोष निष्पन्न झाले आहेत. दोष आढळलेल्या बसवर प्रशासनाने नक्की काय कारवाई केली, याचा स्पष्ट उल्लेख उत्तरात नसल्याचे नांदगावकर यांनी नमूद केले. दरम्यान 'कंत्राटी बसची दुसऱ्यांदा विशेष मोहीम राबवून तपासणी करण्यात आली आहे. गाड्यांमध्ये दोष राहू नयेत, यासाठी संबंधित ऑपरेटरला कडक निर्देश दिल्याचे बेस्ट प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..कंत्राटी चालकच जबाबदार!मुंबईत सातत्याने झालेले बेस्टच्या अपघातांमध्ये संबंधित बसमध्ये काहीच बिघाड आढळून आलेले नाहीत, मात्र भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या चालविणाऱ्या बसचालकांची मानवी चूक कारणीभूत असल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आल्याचे बेस्ट परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. २१) बेस्ट समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठ आणि बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे..IND vs ZIM 1st T20I: भारतीय संघात पदार्पणासाठी ४ युवा खेळाडूंमध्ये स्पर्धा; वैभव सूर्यवंशीसारखा आक्रमक फटकेबाजी करणारा फलंदाज आघाडीवर, कशी असेल Playing XI?.मानखुर्द येथे नुकताच झालेला अपघातदेखील भाडेतत्त्वावरील बसचालकाच्या हलगर्जीमुळे घडला, असा आरोप बेस्ट समितीवरील सदस्य अजय सिंह यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करीत समितीच्या बैठकीत चर्चा घडवून आणली. बेस्ट समिती अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी वारंवार घडत असलेल्या अपघातांची गंभीर दखल घेऊन बस पुरवठादारांची कानउघाडणी करीत अपघात टाकण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या, मात्र त्यानंतरही कंत्राटी बसगाड्यांचे अपघात सत्र सुरूच असल्याने संबंधित कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अजय सिंह यांनी केली.मानखुर्द दुर्घटनेला जबाबदार वाहनचालकाने अपघातापूर्वी रात्रभर वाहन चालवले होते. त्यानंतर त्याने पुन्हा भाडेतत्त्वावरील बस चालवली. त्यामुळेच अपघात घडला, अशी माहिती बेस्ट समिती सदस्य अजय सिंह यांनी बेस्ट समितीत दिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.