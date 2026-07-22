मुंबई

BEST Bus Report: बेस्टचा प्रवास धोकादायक! तब्बल ८६८ गाड्यांमध्ये गंभीर तांत्रिक दोष, तरीही धावतायत रस्त्यावर; विशेष तपासणी अहवालातून समोर

Special Inspection Reveals Serious Technical Defects: बेस्ट बस अहवाल मध्ये धक्कादायक खुलासा झाला असून मुंबई बेस्ट बस ताफ्यातील ८६८ बसमध्ये गंभीर तांत्रिक दोष आढळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
BEST Bus Report

BEST Bus Report

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: बेस्टच्या ताफ्यात धावणाऱ्या कंत्राटी बसच्या वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर अभियांत्रिकी विभागाने विशेष तपासणी मोहीम राबवली. या तपासणीत ताफ्यातील तब्बल ७७४ कंत्राटी बसच्या ब्रेक प्रणाली आणि स्टिअरिंग यंत्रणेत गंभीर तांत्रिक दोष आढळून आले आहेत. याशिवाय ९४ बस दुरु स्तीच्या टप्प्यात असूनही या दोषयुक्त ८६८ बसेस रस्त्यावर धावत असल्याचा आरोप बेस्ट समिती सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी मंगळवारी (ता. २१) केला.

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