(Mumbai to have 24/7 best bus service) देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये बेस्टद्वारे आजपासून चोवीस तास सेवा दिली जाणार आहे. मध्यरात्रीपासून ते पहाटे 5 पर्यंत मुंबईतील 6 मार्गावर बेस्ट बस धावणार आहेत. रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी सुरक्षित आणि स्वस्त सार्वजनिक सेवा देण्याचा प्रयत्न बेस्टमार्फत (Best) केला जाणार आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी ट्वीटद्वारे ही माहिती दिली.

"24/7 कार्यरत असलेले शहर मुंबईमध्ये आता 24/7 बस सेवा असणार आहे. रात्री उशिरापर्यंत काम करणार्‍या मुंबईकरांसाठी सुरक्षित आणि कदाचित जगातील सर्वात स्वस्त सार्वजनिक वाहतूक बस सेवेपैकी एक असलेली बेस्ट रात्रीच्या बसेस सुरू करत आहे", असं आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

मुंबई हे चोवीस तास कार्यरत असणारं शहर आहे. बेस्ट ही मुंबईतील प्रमुख सार्वजनिक व्यवस्था. मात्र रात्रीच्या वेळी बेस्टची सेवा बंद असते. त्यामुळे उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या मुंबईकरांची गैरसोय होते. तसेच त्यांना वाहतुकीसाठी इतर महागडे पर्याय शोधावे लागतात. त्यामुळे बेस्टने मध्यरात्रीपासून ते पहाटे 5 पर्यंत विविध सहा मार्गांवर बेस्टतर्फे रात्रीही मुंबईकरांना सेवा दिली जाणार आहे.

या सहा मार्गांवर धावणार बस

१. इलेक्ट्रीक हाऊस, कुलाबा ते माहिम बसस्टँड (रुट क्रमांक 1)

२. इलेक्ट्रीक हाऊस ते शीव (Sion), (रुट क्रमांक 66)

३. माहिम बस स्टँड ते पोईसर डेपो, (रुट क्रमांक 202)

४. शीव ते मुलुंड पश्चिम, (रुट क्रमांक 302)

५. बॅकबे डेपो ते शीव (रुट क्रमांक 305)

६. माहिम ते बोरीवली (लिमिटेड, रुट क्रमांक ४४०). या मार्गावरील बस दोन्ही एअरपोर्टमार्गे जातील.