Best Election Results: ठाकरे ब्रँडला एकटे प्रसाद लाड कसे ठरले वरचढ? मुंबईतल्या 'बेस्ट'च्या निवडणुकीचा निकाल

Prasad Lad: मुंबईतल्या बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणुकीची यंदा भलतीच चर्चा झाली. त्याचं कारण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे गेले. परंतु या निवडणुकीमध्ये प्रसाद लाड आणि शशांक राव ठाकरेंना वरचढ ठरले. ठाकरेंच्या उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. ठाकरेंच्या या परभावामुळे तब्बल ९ वर्षांनी सोसायटीमध्ये सत्ताबदल झाला आहे..''ठाकरेंचा करेक्ट कार्यक्रम झाला आहे, कारण त्यांना बेस्टच्या निवडणुकीत एकही जागा जिंकला आलेली नाही.'' अशा भावना भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी व्यक्त केल्या. ही निवडणूक आपण स्वबळावर जिंकल्याचंही ते म्हणाले. लाड यांच्या पॅनलने ७ जागा जिंकल्या आहेत..PM-CM Disqualification bill : तीन विधेयकांविरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक; लोकसभेत गदारोळादरम्यान अमित शाहांवर भिरकावले कागद.प्रसाद लाड आणि राणेंच्या पॅनलने बेस्टची निवडणूक महायुती म्हणून लढवली नव्हती. श्रमिक उत्कर्ष सभा या प्रसाद लाड प्रणित पॅनलद्वारे निवडणूक लढवण्यात आलेली होती. प्रसाद लाड यांना सात तर शशांक राव यांच्या पॅनलला १४ जागा जिंकता आलेल्या आहेत. एकूणच बेस्ट कर्मचारी सोसायटीवर शशांक राव यांचं वर्चस्व निर्माण झालं आहे..Who Is Shashank Rao : बेस्ट निवडणुकीत ठाकरे बंधुंना शह देणारे शशांक राव कोण? कशी केली कमाल?.कुणी किती जागा जिंकल्या?बेस्ट सोसायटीच्या एकूण जागा - २१शशांक राव पॅनेल- १४लाड, राणे, पावसकर पॅनेल- ७ जागाठाकरे बंधूंचा उत्कर्ष पॅनेल- ० जागा.