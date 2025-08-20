मुंबई

Best Election Results: ठाकरे ब्रँडला एकटे प्रसाद लाड कसे ठरले वरचढ? मुंबईतल्या 'बेस्ट'च्या निवडणुकीचा निकाल

Prasad Lad's panel triumphs in BEST election; Thackeray-backed panel loses: प्रसाद लाड आणि राणेंच्या पॅनलने बेस्टची निवडणूक महायुती म्हणून लढवली नव्हती. श्रमिक उत्कर्ष सभा या प्रसाद लाड प्रणित पॅनलद्वारे निवडणूक लढवण्यात आलेली होती.
raj thackeray and uddhav thackeray
raj thackeray and uddhav thackeraysakal
संतोष कानडे
Updated on

Prasad Lad: मुंबईतल्या बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणुकीची यंदा भलतीच चर्चा झाली. त्याचं कारण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे गेले. परंतु या निवडणुकीमध्ये प्रसाद लाड आणि शशांक राव ठाकरेंना वरचढ ठरले. ठाकरेंच्या उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. ठाकरेंच्या या परभावामुळे तब्बल ९ वर्षांनी सोसायटीमध्ये सत्ताबदल झाला आहे.

Loading content, please wait...
election
society
best bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com