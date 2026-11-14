BEST Bus: हायकोर्टाचा विरोध, तरीही छठपूजेसाठी बेस्टच्या जुहू बीचसाठी जादा बस

मुंबई : गिरगाव चौपाटीवर छठपूजेचे आयोजन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. मात्र आता छठपूजेबाबतीत मुंबईच्या बेस्ट प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. छठपूजेच्या निमित्ताने जुहू बीचवर जाणाऱ्या भाविकांसाठी बेस्ट प्रशासनाकडून जादा बसची सोय करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, छठपूजेच्या भाविकांसाठी बेस्ट प्रशासनाने १५ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी जादा बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. या दिवशी बेस्टकडून एकूण २१ जादा बसेस सोडण्यात येणार आहे. यामध्ये रविवारी १५ बस तर सोमवारी ६ बस सोडण्यात येणार आहेत. तथापी, या सोडण्यात येणाऱ्या जादा गाड्यांचा अहवाल २० नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सर्व आगार व्यवस्थापकांना देण्यात आले आहे..Thane News: २ तासांचा प्रवास २० मिनिटांत पूर्ण होणार, ठाण्यात नवा पूल उभारणार; एमएमआरडीएचा ९७५.५८ कोटींचा प्लॅन .कसे असेल प्रवासाचे नियोजन?गोराई आगार: बोरिवली रेल्वे स्थानक ते जुहू बीच या मार्गावर A-२०३ क्रमांकाच्या तीन जादा गाड्या सोडल्या जातील.अंधेरी आगार: अंधेरी रेल्वे स्थानक ते जुहू बीच या मार्गावर ३३९ क्रमांकाच्या तीन जादा बस सोडण्यात येणार.सांताक्रूझ आगार : सांताक्रूझ रेल्वे स्थानक ते जुहू बीच ठिकाणी जाण्यासाठी २३१ क्रमांकाच्या चार जादा बस सोडण्यात येणार..Mumbai News: छठपूजेसाठी मुंबईत वाहतुकीवर निर्बंध! 'हे' प्रमुख मार्ग बंद, पार्किंगलाही मनाई; पाहा पर्यायी मार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.