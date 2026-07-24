मुंबई

BEST चा मोठा निर्णय! बसचालकांवर आता साध्या वेशातील अधिकाऱ्यांची नजर राहणार, कारण काय?

BEST Bus Action On Mobile Phone Driving News: बेस्टने १८ दिवसांत मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल २३ बस चालकांवर कारवाई केली. आता साध्या वेशातील अधिकारी बसमधून प्रवास करून चालकांवर लक्ष ठेवतील.
BEST Bus Action On Mobile Phone Driving

BEST Bus Action On Mobile Phone Driving

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत बेस्टने मुंबईतील वेट-लीज बस चालकांविरोधात एक कठोर मोहीम सुरू केली आहे. केवळ १८ दिवसांच्या विशेष तपासणीत वाहन चालवताना मोबाईल फोन वापरताना पकडलेल्या २३ चालकांवर कारवाई करण्यात आली. आता साध्या वेशातील अधिकारी प्रवासी म्हणून बसमधून प्रवास करतील आणि चालकांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवतील.

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