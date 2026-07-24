BEST चा मोठा निर्णय! बसचालकांवर आता साध्या वेशातील अधिकाऱ्यांची नजर राहणार, कारण काय?

प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत बेस्टने मुंबईतील वेट-लीज बस चालकांविरोधात एक कठोर मोहीम सुरू केली आहे. केवळ १८ दिवसांच्या विशेष तपासणीत वाहन चालवताना मोबाईल फोन वापरताना पकडलेल्या २३ चालकांवर कारवाई करण्यात आली. आता साध्या वेशातील अधिकारी प्रवासी म्हणून बसमधून प्रवास करतील आणि चालकांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवतील. .वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर मोठा दंड, आरोपपत्र आणि खासगी चालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीतील निष्काळजीपणा पूर्णपणे नाहीसा होईल. बेस्ट अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, १२ जून रोजी दादर येथे झालेल्या भीषण बस अपघातानंतर निगराणी मोहीम तीव्र करण्यात आली. १२ ते ३० जून दरम्यान २३ वेट-लीज बस चालक गाडी चालवताना मोबाईल फोन वापरताना पकडले गेले. प्रत्येक चालकाला ₹१,००० चा दंड ठोठावण्यात आला. .Student Protest: "आजच्या तरुणांना दडपणे अन् त्यांचे ब्रेनवॉश करणे, यशस्वी होणार नाही," भारतीय क्रिकेटपटूने सरकारला दाखवला आरसा.वारंवार उल्लंघन केल्यास दंड दुप्पट होईल आणि तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास वेट-लीज ऑपरेटरविरुद्ध आरोपपत्र जारी केले जाऊ शकते. प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, साध्या वेशातील अधिकारी आणि डेपो कर्मचारी आता प्रवाशांप्रमाणे बसमध्ये प्रवास करतील आणि मोबाईल फोनचा वापर, अनावश्यक बोलणे, इअरफोन, चालकाची बसण्याची पद्धत आणि इतर असुरक्षित कृतींवर लक्ष ठेवतील. बेस्ट अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील सर्व २७ डेपोंमध्ये अचानक तपासणी सुरू राहील. .Palghar Rain: पालघर जिल्ह्यात पावसाचे थैमान, २००हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला; जनजीवन विस्कळीत.तपासणी पथके चालकांच्या वर्तनावर आणि नियमांच्या उल्लंघनावर लक्ष ठेवतील आणि आवश्यक असल्यास चालक व संबंधित खाजगी ऑपरेटर्सवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करतील. वेट-लीज बसेसमध्ये सुरक्षित वाहनचालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते सुरक्षा नियमांचे कठोर पालन करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. तीन वर्षांच्या विलंबानंतर, बेस्टने १५० इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसेसची रखडलेली ऑर्डर पुन्हा सुरू करण्याची तयारीही तीव्र केली आहे, ज्यामुळे आगामी काळात शहरातील सार्वजनिक वाहतूक ताफा आणखी मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.