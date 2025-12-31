मुंबई

Bhandup Bus Accident: 2008 पासून बेस्टमध्ये कार्यरत, 2-3 महिन्यांपासून इलेक्ट्रिक बस हातात; भांडुप अपघात प्रकरणी चालकाला अटक

BEST Bus Accident: भांडुप येथील बेस्ट बस अपघात प्रकरणी चालकाला अटक करण्यात आली आहे. बस अनियंत्रित झाल्याने हा अपघात घडल्याचे सावंत यांनी सांगितले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : भांडुप येथील बेस्ट बस अपघातास जबाबदार धरत बेस्टचालक संतोष सावंत (वय ५२) यांना मंगळवारी पहाटे सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली. ब्रेकऐवजी एक्‍सिलेटरवर पाय पडल्याने बस अनियंत्रित झाल्याने हा अपघात झाल्याचे सावंत यांनी पोलिसांना जबाब दिला आहे.

