भिवंडी इमारत दुर्घटना! मृतांचा आकडा 39 वर; मृतांच्या नातेवाईकांना आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून 4 लाखाची मदत

मुंबई - सोमवारी पहाटे भिवंडीतील पटेल कंपाउंड परिसरातील जिलानी ही तीन मजली इमारत कोसळली. या दूर्घटनेतील मृतांची संख्या 39 वर पोहोचली आहे.तर २५ जण जखमी झालेत. मृतांमध्ये सात मुलांचा समावेश आहे. जवळपास ४० वर्ष जुन्या या इमारतीत ४० कुटुंबे राहत होती. महापालिकेच्या धोकादायक इमारतींच्या यादीत या इमारतीचा समावेश होता. ही इमारत रिकामी करण्याची नोटीसही महापालिकेने बजावण्यात आली होती.

#WATCH Maharashtra: Rescue operation continues at Bhiwandi building collapse site in Mumbai.

