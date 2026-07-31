मुंबई

Bhiwandi Building Collapse : भिवंडी इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू; बालकासह आणखी तिघे ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

Bhiwandi Accident News : इमारत आधीपासूनच धोकादायक घोषित होती आणि तिला पालिकेने नोटीस दिली होती. तळमजल्यावर सुरू असलेल्या दुरुस्तीमुळे आणि कमकुवत पिलरमुळे इमारत कोसळल्याची शक्यता आहे. एनडीआरएफ, अग्निशामक दल आणि टीडीआरएफकडून बचावकार्य सुरू आहे.
Bhiwandi building collapse leaves 8 dead

Bhiwandi building collapse leaves 8 dead

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भिवंडीतील बालाजी नगर-गंगारामवाडी येथील कोहिनूर अपार्टमेंट ही चार मजली इमारत गुरुवारी रात्री साडेअकरा वाजताच्या सुमारास पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली एका बालकासह दोन ते तीन जण अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

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