Bhiwandi Building Collapse : भिवंडी इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू; बालकासह आणखी तिघे ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

भिवंडीतील बालाजी नगर-गंगारामवाडी येथील कोहिनूर अपार्टमेंट ही चार मजली इमारत गुरुवारी रात्री साडेअकरा वाजताच्या सुमारास पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली एका बालकासह दोन ते तीन जण अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..ही इमारत २००७ मध्ये असेसमेंट झाली होती आणि २०१२ मध्ये बांधण्यात आली. यात दोन अपार्टमेंट होते. कमकुवत बांधकामामुळे सुरवातीपासूनच इमारत धोकादायक ठरल्याने पालिकेने तिला अतिधोकादायक घोषित करून नोटीस बजावली होती. एका विंगच्या तळमजल्यावर काही पिलर नादुरुस्त झाल्याने दुरुस्तीचे काम सुरू होते. .सायंकाळी सहा वाजतापासून इमारतीला तडे जाण्यास सुरुवात झाली. रात्री आठ वाजता इमारत झुकू लागली, त्यामुळे पालिका प्रभाग समिती क्रमांक चारचे सहाय्यक आयुक्त अरविंद घोगरे यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल होऊन इमारत रिकामी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तळमजल्यावरील दुरुस्ती सुरू राहिल्याने आणि काही कुटुंबे साहित्य घेण्यासाठी आत असल्याने दुर्घटना घडली..Moshi Garbage Depot: मोशी दुर्घटनेत धक्कादायक खुलासा! दुर्घटनाग्रस्त तीन मजली इमारत अनधिकृत; अधिकाऱ्यांची दिशाभूल.घटनेची माहिती मिळताच पालिका आपत्कालीन कक्ष आणि अग्निशामक दल घटनास्थळी धावून गेले. अरुंद रस्त्यामुळे सुरुवातीला बचावकार्याला अडथळे आले. रात्री एक वाजता एनडीआरएफ आणि टीडीआरएफचे पथक दाखल झाले. इमारतीसमोरची जुनी चाळ जेसीबीने तोडून काढल्यानंतर यंत्रणा ढिगाऱ्यापर्यंत पोहोचली आणि बचावकार्य सुरू झाले..आमदार महेश चौघुले यांनी सांगितले की, इमारत धोकादायक असल्याची नोटीस होती, तरीही तळमजल्यावरील दुरुस्तीमुळे ही घटना घडली. पाच ते सहा जण अडकले असल्याची भीती आहे. घटनास्थळी एनडीआरएफ, अग्निशामक दल आणि टीडीआरएफचे पथक मदतकार्य करत आहेत. बचावकार्य सुरू असून, अधिकृत आकडेवारीसाठी प्रशासन पुढील अद्ययावत माहिती देईल, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.