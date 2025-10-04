Bhiwandi Crime : संतापजनक! पोलिसांच्या तावडीतून सुटून सात वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; हत्येनंतर प्लास्टिकच्या गोणीत ठेवला मृतदेह

आरोपी न्यायालयातून पसार होऊन सात वर्षीय मुलीवर अत्याचार व हत्यापोलिसांच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांकडून तीव्र संतापपीडित कुटुंबीयांची आरोपीला फाशीची मागणी.भिवंडी : येथून अत्याचाराची संतापजनक घटना समोर आली आहे. सहा वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून हत्या केल्याच्या गुन्ह्यात आरोपीस भिवंडी न्यायालयात (Bhiwandi Crime Case) आणले असता, तो पोलिसांच्या तावडीतून पसार झाला. मात्र, काही तासांतच त्याने सात वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केली. या घटनेमुळे भिवंडी शहर हादरून गेले आहे..आरोपी सलामत अन्सारी (३४) असे असून, पोलिसांनी (Police) त्याला पुन्हा अटक केली आहे. तो दोन महिन्यांपासून शहरात वास्तव्य करत असल्याची माहिती समोर आली असून, पोलिसांच्या कारभारावर संशय व्यक्त केला जात आहे..Italy Road Accident : पर्यटनासाठी गेलेल्या अख्तर कुटुंबावर काळाचा घाला; इटलीतील भीषण अपघातात नागपूरच्या दाम्पत्याचा मृत्यू, मुलगी गंभीर.प्लास्टिकच्या गोणीत चिमुरडीचा मृतदेह१ ऑक्टोबर रोजी सात वर्षीय मुलगी सार्वजनिक स्वच्छतागृहात गेली होती. बराच वेळ घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला. त्यावेळी जवळच्या एका बंद खोलीत मुलीची बादली दिसली. नागरिकांनी कुलूप तोडून खोलीत प्रवेश केला असता, कोपऱ्यात प्लास्टिकच्या गोणीत तिचा मृतदेह आढळला..मुलीच्या तोंडात कोंबले होते कुरकुरेमुलीच्या तोंडात कुरकुरे कोंबलेले होते. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून आरोपी सलामत याला अटक केली. त्याचा ताबा निजामपूर पोलिसांकडे सोपवण्यात आला असून, न्यायालयाने त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..आरोपी सलामत विकृत वृत्तीचा!आरोपी सलामत हा काटई ग्रामपंचायत हद्दीतील मांगत पाडा येथे आठवडाभरापूर्वी भाड्याने राहत होता. घटनेनंतर तो भोईवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दिवाण शहा तलावाजवळ दिसून आला होता. सलामत हा विकृत वृत्तीचा असून, १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्याने फेणेगाव येथे सहा वर्षीय चिमुरडीवरही अत्याचार करून हत्या केली होती..FAQsप्र.१: भिवंडीतील घटनेत आरोपी कोण आहे?उत्तर : सलामत अन्सारी (३४) हा आरोपी असून, त्याने दोन चिमुरडींवर अत्याचार करून हत्या केली.प्र.२: आरोपी कसा पसार झाला?उत्तर : आरोपीला न्यायालयात हजर करताना पोलिसांच्या निष्काळजीपणाचा फायदा घेऊन तो पसार झाला.प्र.३: पीडित कुटुंबाची काय मागणी आहे?उत्तर : आरोपीला तात्काळ फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी पीडित कुटुंबाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.