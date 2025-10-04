मुंबई

Bhiwandi Crime : संतापजनक! पोलिसांच्या तावडीतून सुटून सात वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; हत्येनंतर प्लास्टिकच्या गोणीत ठेवला मृतदेह

Accused Escapes Court Custody in Bhiwandi Case : भिवंडीतील न्यायालयातून पसार झालेल्या आरोपीने पुन्हा एका चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या केली. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे हा जीव गेला, नागरिकांत संतापाची लाट उसळली.
Summary

  1. आरोपी न्यायालयातून पसार होऊन सात वर्षीय मुलीवर अत्याचार व हत्या

  2. पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांकडून तीव्र संताप

  3. पीडित कुटुंबीयांची आरोपीला फाशीची मागणी

भिवंडी : येथून अत्याचाराची संतापजनक घटना समोर आली आहे. सहा वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करून हत्या केल्याच्या गुन्ह्यात आरोपीस भिवंडी न्यायालयात (Bhiwandi Crime Case) आणले असता, तो पोलिसांच्या तावडीतून पसार झाला. मात्र, काही तासांतच त्याने सात वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केली. या घटनेमुळे भिवंडी शहर हादरून गेले आहे.

