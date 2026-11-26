भिवंडी शहरात नाल्यातील अडथळा दूर करण्यासाठी साफसफाई करताना दोन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला. गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) दुपारी सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास भिवंडी निजामपूर महापालिकेच्या आयुक्तांच्या बंगल्याजवळ ही दुर्घटना घडली. दोन्ही कामगार खासगी कंत्राटदारामार्फत सफाईच्या कामासाठी तैनात करण्यात आले होते..महापालिकेच्या हद्दीतील एका नाल्यात अडथळा निर्माण झाल्याने तो दूर करण्यासाठी कामगारांची टीम घटनास्थळी पोहोचली होती. यावेळी दोन कामगार आत उतरून साफसफाई करत होते. मात्र, काम करताना आतमध्ये त्यांचा श्वास गुदमरला. बराच वेळ होऊनही दोघे बाहेर न आल्याने बाहेर असलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना संशय आला..Bhiwandi: चिकन शोरमा खाल्यामुळे विषबाधा! रुग्णसंख्या तब्बल ११६ वर, २१ बालकांचा समावेश; भिवंडीमध्ये मोठी खळबळ.दोन्ही कामगार नाल्यातून बाहेर येत नसल्याचे लक्षात येताच इतर कामगारांनी तातडीने मदतीसाठी आवाज दिला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बचावकार्य सुरू करूनअडकलेल्या दोन्ही कामगारांना बाहेर काढले. त्यानंतर त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दोन्ही कामगारांना रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मृत कामगारांची ओळख तातडीने पटू शकली नव्हती. भिवंडी निजामपूर महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख साकिब खरबे यांनी या घटनेला दुजोरा दिला. त्यांच्या माहितीनुसार, नाल्याची सफाईचे काम सुरू असताना ही दुर्घटना घडली..Bhiwandi: धक्कादायक! भिवंडीत 17 जणांना विषबाधा, शोरमा खाताच मळमळ, पोटदुखी अन् ताप; परिसरात खळबळ.या प्रकरणी पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू केला आहे. कामगार नाल्यात नेमके कोणत्या परिस्थितीत उतरले होते, त्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने पुरवण्यात आली होती का आणि सफाईच्या कामासाठी सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आले होते का, याबाबत तपासातून माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.