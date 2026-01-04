Mumbai: प्रचार रॅली आली आमने-सामने, भाजप-काँग्रेसच्या गटात हाणामारी आणि दगडफेक

भिवंडी : प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना शनिवारी (ता. ३) सायंकाळी नारपोली भंडारी चौक या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक २० मधील भाजप व काँग्रेस उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची होऊन हाणामारीची घटना घडली आहे. यात दोन्ही बाजूंकडून लाठ्या- काठ्या व दगडांचा मारा केल्याने दोन जण जखमी झाले आहेत. .या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याठिकाणी मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. भंडारी चौक नारपोली येथील वॉर्ड क्रमांक २० येथे भाजप उमेदवार यशवंत टावरे व काँग्रेस उमेदवार जितेंद्र पाल यांचे कार्यालय रस्त्यात समोरासमोर आहे. सायंकाळी काँग्रेस उमेदवारांची प्रचार रॅली या भागात आल्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजप कार्यालयाकडे जात घोषणाबाजी केली..BMC Election: बंडखोरी थोपवण्यात भाजप अपयशी! भांडुप, विक्रोळीतील दोन बंडखोर शिवसेनेविरोधात लढणार .यामुळे दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्याचे पर्यवसान हाणामारीत झाल्यानंतर दोन्हींकडून प्लॅस्टिक खुर्च्या, लाठ्या-काठ्या व दगड भिरकावण्यात आले. विशेष म्हणजे, या चौकात बंदोबस्तावर पोलिस तैनात असतानाच रॅलीतसुद्धा पोलिस होते. त्यांच्यादेखत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केल्याचा आरोप भाजप उमेदवार यशवंत टावरे यांनी केला आहे. तर काँग्रेस नगरसेविका वैशाली म्हात्रे यांची मुलगी हर्षाली यांनी भाजप कार्यकर्त्यांनी हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे..दरम्यान, या हाणामारीच्या घटनेनंतर नारपोली व भोईवाडा पोलिस ठाण्यातील मोठा पोलिस फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला. त्यांनी सौम्य लाठीचार्ज करून परिसरातील गर्दी पांगवली. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. घटनास्थळी पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त सचिन सांगळे यांनी भेट देत परिस्थिती शांत केली आहे. तर दोन्ही बाजूकडून पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..Mumbai Municipal ELection : आदित्य, अमित ठाकरे यांची कसोटी; प्रचाराची धुरा अन् महायुतीशी होणार सामना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.