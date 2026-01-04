मुंबई

Mumbai: प्रचार रॅली आली आमने-सामने, भाजप-काँग्रेसच्या गटात हाणामारी आणि दगडफेक

BJP And Congress Workers Fight : भिवंडीत निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजप आणि काँग्रेस गटात हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये दोन जण जखमी झाले आहेत.
भिवंडी : प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना शनिवारी (ता. ३) सायंकाळी नारपोली भंडारी चौक या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक २० मधील भाजप व काँग्रेस उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची होऊन हाणामारीची घटना घडली आहे. यात दोन्ही बाजूंकडून लाठ्या- काठ्या व दगडांचा मारा केल्याने दोन जण जखमी झाले आहेत.

