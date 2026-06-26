मुंबई

Bhiwandi Minor Assault Case : भिवंडीत संतापजनक घटना! ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार, आरोपीने फ्लॅटमध्ये बोलावले अन्...

Kasheli Crime News : आरोपीने खाऊचे आमिष दाखवून मुलीला आपल्या फ्लॅटमध्ये नेले. मुलीच्या भावाला बाहेर पाठवून मुलीवर अत्याचार केला. तिने घरी येऊन घटना सांगितल्यानंतर तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
Police investigation underway in Kasheli,

Police investigation underway in Kasheli,

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नसरापूर प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवल्याच्या दिवशीच भिवंडी तालुक्यातील कशेळी परिसरात आणखी एका ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai Crime
bhiwandi

Related Stories

Mira bhayandar pocso case
Police arrest a 64-year-old accused in Sangli after a minor girl was found pregnant following repeated sexual assault incidents.
minor girl assault case vita
Akola crime news latest update