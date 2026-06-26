Bhiwandi Minor Assault Case : भिवंडीत संतापजनक घटना! ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार, आरोपीने फ्लॅटमध्ये बोलावले अन्...

नसरापूर प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवल्याच्या दिवशीच भिवंडी तालुक्यातील कशेळी परिसरात आणखी एका ७ वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित चिमुरडी आपल्या लहान भावासोबत घराच्या खाली खेळत होती. यावेळी त्या इमारतीत राहणाऱ्या आरोपीने तिला खाऊ खाण्यासाठी पैशांचे आमिष दाखवले आणि बहाण्याने आपल्या फ्लॅटमध्ये नेले. फ्लॅटमध्ये गेल्यानंतर आरोपीने मुलीच्या भावाला पाणी आणण्यासाठी बाहेर पाठवले. भावाला बाहेर पाठवताच आरोपीने चिमुरडीला घरात कोंडून तिच्यावर अत्याचार केला. .अत्याचारानंतर मुलीने रडत-रडत घरी आल्यावर पालकांना सर्व प्रकार सांगितला.मुलीची प्रकृती बिघडल्याने तिला तातडीने भिवंडीतील स्व. इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.नारपोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.सध्या तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. .अंगणातील श्वानाला घरात आणायला सांगितलं अन्...; मामाने भाचीसोबत ओलांडल्या मर्यादा, वाचा नेमकं काय घडलं?.पोलिसांनी घटनेची गांभीर्याने दखल घेत तात्काळ कारवाई केली. शहरातून फरार होण्याच्या तयारीत असलेल्या आरोपीला लवकरात लवकर अटक करण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी अल्पवयीन असल्याचे समोर आले आहे. .या घटनेमुळे परिसरात मोठा संताप व्यक्त होत आहे. स्थानिक रहिवासी म्हणाले, “लहान मुलींसाठी घराबाहेरही सुरक्षितता राहिलेली नाही. पोलिसांनी कडक कारवाई करावी आणि अशा नराधमांना कठोर शिक्षा व्हावी.” नारपोली पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपीविरुद्ध योग्य कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. पीडित मुलीच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.