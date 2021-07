कपिल पाटील यांना मंत्री बनवून ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेला शह देण्याची खेळी?

मुंबई: महाराष्ट्रातून नारायण राणे, हिना गावित यांच्यापाठोपाठ कपिल पाटील यांचे नाव सुद्धा मंत्रिपदासाठी चर्चेत आहे. मोदी सरकारच्या आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कपिल पाटील (Kapil patil) यांची सुद्धा वर्णी लागण्याची दाट शक्यता आहे. कपिल पाटील पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते. (ncp) पण २०१४ लोकसभा निवडणुकीच्याआधी त्यांनी भाजपात (bjp) प्रवेश केला. २०१४ मध्ये भाजपाच्या तिकिटावर मोदी लाटेत ते सर्वप्रथम भिवंडीतून खासदार (Bhiwandi Mp) झाले. त्यानंतर २०१९ मध्येही त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला. (Bhiwandi Mp Kapil patil in race of ministry possibly if affect on growth of shivsena)

कपिल पाटील यांचे नाव मंत्रिपदासाठी चर्चेत असल्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटत असेल. पण त्यामागे भाजपाची स्थानिक समीकरण आहेत. आगामी महापालिका निवडणूक आणि पक्षविस्तार हे दोन उद्देश भाजपासमोर आहेत. लोकसंख्येच्या दृष्टीने ठाणे एक मोठा जिल्हा आहे. सात तालुके आणि सहा महानगरपालिका ठाण्यामध्ये आहेत. ठाणे जिल्ह्यावर सध्या शिवसेनेचे बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. या वर्चस्वाला भाजपाला शह द्यायचा आहे. त्या दृष्टीने कपिल पाटील हे सध्याच्या घडीचा भाजपाकडे असलेला आश्वासक चेहरा आहे.

हेही वाचा: दुबईवरुन परतलेल्या तरुणीची आत्महत्या, प्रियकर आणि त्याच्या पत्नी विरोधात तक्रार

ठाणे जिल्ह्यावर शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांची पकड आहे. त्यांना मानणारा मोठा वर्ग या जिल्ह्यामध्ये आहे. शिंदेंची पकड कमी करुन, भाजपाचा विस्तार हे लक्ष्य कपिल पाटील यांच्यासमोर आहे. कपिल पाटील सध्या पक्षविस्तारासाठी मेहनत घेतच आहेत. पण मंत्रीपद मिळाल्यास त्यांना आणखी बळ मिळू शकते.

हेही वाचा: लढवय्या! कोविडसह अन्य आजारांवर मात करुन ८५ दिवसांनी हॉस्पिटलमधून आले घरी

नवी मुंबई विमानतळाला शेकापचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यावरून आगरी समाज आक्रमक झालेला आहे. कपिल पाटील यांना मंत्री करण्यामागे आगरी मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा हेतू असू शकतो. आगरी समाज शिवसेनेवर नाराज आहे. नवी मुंबई विमानतळ नामकरणाच्या वादात रायगड जिल्ह्यात पडद्यामागून भाजपाचे नेते आघाडीवर आहेत. आता ठाण्यातही तशाच पद्धतीने कपिल पाटील यांच्या रुपाने नेतृत्व उभं करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असू शकतो.