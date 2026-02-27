Bhiwandi: भिवंडी महापालिकेत बदलींचा धडाका, कामगार संघटनांची तीव्र नाराजी; कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी

भिवंडी : भिवंडी महापालिकेत प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर पुन्हा एकदा सेवा ज्येष्ठता डावलून बदल्यांचे सत्र सुरू झाल्याने कामगार संघटनांत नाराजीचे वातावरण आहे. आयुक्तांच्या आदेशानुसार उपायुक्त (मुख्यालय) विक्रम दराडे यांनी विविध विभागांतील ५२ प्रभारी शिपाई, सफाई कामगार, लिपिक, प्रभाग अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे चार स्वतंत्र आदेश काढले आहेत..महापालिकेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अचानक झालेल्या बदल्यामुळे महापालिकेच्या विविध कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबतीत महापालिका आयुक्त व राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यापासून महापालिकेचे उपायुक्त (मुख्यालय) विक्रम दराडे यांनी मिळून विविध विभागांत काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बदल्यांचे विविध चार आदेश काढले आहेत..Navi Mumbai: मुंबईकरांना वाहतुकीच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार! ऐरोली-घणसोली उन्नत मार्गाच्या कामाला सुरूवात, कसा आहे मार्ग?.गेल्या चार वर्षांतील प्रशासकीय राजवटीतही आयुक्त व उपायुक्तांनी त्यांच्या मर्जीनुसार बदल्या केल्या होत्या. काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यानंतर अल्पावधीतच त्यांना पूर्वपदावर नेमणूक दिल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. नियमांनुसार बदलीनंतर किमान तीन वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत राहणे अपेक्षित असताना काही प्रकरणांत तीन महिन्यांतच पुनर्नियुक्ती झाल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे..त्याचप्रमाणे सेवाज्येष्ठता डावलून होत असलेल्या बदल्यासंदर्भात महापालिकेतील भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ युनियनसह इतर कामगार संघटनांनी आयुक्तांकडे लेखी तक्रारी केल्या आहेत; मात्र त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने पालिकेतील कामकाजात मोठ्या प्रमाणात गलथानपणा आला आहे..दरम्यान, यापूर्वी प्रशासकीय काळात नागरिकांच्या कामांमध्ये दिरंगाई व भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काही प्रकरणांत कारवाईही केली होती. मात्र, सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने पालिकेतील गलथान कारभार आजही सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष व अन्य सामाजिक संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी लेखी तक्रार करूनही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग व निलंबनाची कारवाई होत नसल्याची खंत परमेश्वर आंभोरे व गोकुळ कदम या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. परिणामी, पालिकेत भ्रष्ट कारभार फोफावला असून नागरिकांच्या समस्या वाढत आहेत. .Mumbai Local: लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित होणार, प्रवासी सुविधा वाढणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय.पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला आहे. सफाई कामगारांना प्रभारी लिपिक, बिट निरीक्षक किंवा इतर पदांवर नेमल्याने प्रशासकीय साखळी बिघडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच आर्थिक गैरव्यवहार किंवा लाच प्रकरणांत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना लोकसंपर्काच्या महत्त्वाच्या पदांवर नेमू नये, असे नियम असतानाही त्यांचे पालन होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. .गेल्या आठ दिवसांत महापालिकेचे उपायुक्त विक्रम दराडे यांनी चार वेगवेगळ्या आदेशान्वये महापालिकेच्या विविध विभागांतील एकूण ५२ प्रभारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. .भिवंडी महानगरपालिकेत आस्थापना विभागाकडून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना सेवाजेष्ठता डावलण्यात येत आहेत. या बाबत महापालिकेच्या भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ युनियन आणि नागरिकांकडून वारंवार तक्रार केल्या जात असताना त्यांच्यावर वरिष्ठ पातळीवरून कोणतीही कारवाई होत नाही. सफाई कामगारांना प्रभारी लिपिक,बिट निरीक्षक, शिपाई अशा विविध नामांकित पदावर व प्रभाग कार्यालयात प्रभारी म्हणून नियुक्त केले जात असुन प्रामाणिक सेवा जेष्ठता असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याची तक्रार पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते सिध्दीक फक्की यांनी व्यक्त केली आहे. .Mumbai: पालिकेच्या सभागृहात आता 'जय जय महाराष्ट्र माझा' गुंजणार, भाजपाची ठरावाची सूचनांना मंजूरी.महापालिकेच्या आर्थिक घोटाळ्यातील अधिकारी-कर्मचारी तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडलेल्या कर्मचाऱ्यांना लोकसंपर्कातील महत्वाच्या पदावर नियुक्त करू नये,असे नियम असताना पालिकेतील अधिकारी सर्व नियम डावलून लोकसंपर्कांच्या पदावर नियुक्त करीत असल्याची माहिती पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच वारंवार होत असलेल्या बदल्या संदर्भात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे नगरसचिव यांनी चौकशी करावी अशी लेखी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.