Bhiwandi: भिवंडी महापालिकेला 'सर्वोच्च' दणका! कचरा उचलणाऱ्या कंत्राटदारास १५ कोटी देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

भिवंडी : शहरातील कचरा उचलण्याचे काम समाधानकारक नसल्याने महापालिकेने खासगी कंपनीचे मुदतपूर्व काम बंद केले होते. याप्रकरणी कामाच्या देयकासह साधनसामग्रीपोटी थकीत रकमेसाठी ठेकेदार कंपनीला व्याजासह १५ कोटी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाने आधीच खडखडाट असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडणार आहे..भिवंडीतील कचरा उचलून डम्पिंग ग्राउंडमध्ये नेऊन टाकण्यासाठी २००५ पासून दहा वर्षांसाठी अँथनी वेस्ट हँडलिंग सेल या कंपनीस काम सोपवले होते. करारानुसार कंपनीने स्वतःची यंत्रसामग्री व वाहने वापरणे बंधनकारक होते; मात्र कंपनीचे काम असमाधानकारक असल्याची ओरड नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी केल्यानंतर २००९ मध्ये महासभेमध्ये ठराव घेऊन कंत्राटदाराचे काम बंद केले. त्यावेळी पालिकेकडे असलेले चार कोटी २७ लाख कामाचे थकीत देयक व वाहन, यंत्रसामग्रीचे दोन कोटी २९ लाख असे एकूण सहा कोटी ५६ लाख रुपये १६ टक्के व्याजाने मिळावेत, या मागणीसाठी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..Farmer Scheme: सात हजार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा, ४५ कोटींचे अनुदान जिल्हा बँकेत जमा.न्यायालयाने समझोत्याने तडजोड करण्यासाठी ए. पी. देशपांडे यांच्या एकल लवादाची नियुक्ती केली. त्या वेळी कंपनीने १५ कोटी ४६ लाखांचा दावा केला. त्यामध्ये ४६ लाख रक्कम सोडून देण्याची तयारी दर्शविली. त्यास २०२० मध्ये तत्कालीन स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती..नऊ टक्के व्याजतत्कालीन आयुक्त पंकज आशिया यांनी कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत, १५ कोटी रुपये तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले आहेत. ते न दिल्यास या रकमेवर दरमहा नऊ टक्के व्याज आकारून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत..Ganeshotsav: हिंदू धर्मात विसर्जनाचा उल्लेख आहे? लेखी पुरावा सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.