मनपा निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लागला; भाजप आमदारांच्या समर्थकांचा थेट माजी महापौरांच्या घरावर हल्ला

Violence erupted in Bhiwandi after municipal election results : भिवंडीत मनपा निवडणुकीच्या निकालावरून राडा झाला आहे. भाजप आमदार महेश चौघुले यांच्या समर्थकांनी माजी महापौर विलास पाटील यांच्या घरावर हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात विलास पाटील आणि त्यांच्या पत्नी जखमी झाल्या असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यावेळी भिवंडीत तणावाची स्थिती निर्माण झाली. मात्र, पोलिसांना तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. .माजी महापौर आणि आमदाराचा मुलांनी भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेची निवडणूक लढवली होती. दोघेही एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते. यात भाजप आमदाराचा मुलाचा पराभव झाला. मात्र, कोणार्क आघाडीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला दिलेला पाठिंबा यावरून हा वाद उफाळून आला. यावेळी समर्थकांनी विलास पाटील यांच्या घरावर दगडफेक केली, ज्यात दोघे पती-पत्नी जखमी झाले..Political Violence Shivaji Peth Kolhapur : शिवाजी पेठेत बोंद्रे-खराडे गटात तुफान राडा, हवेत गोळीबार?; माजी महिला महापौरांसह पाच जखमी.खरं तर मतदानाच्या पूर्वीपासून दोन्ही उमेदवारांच्या समर्थकांमध्ये खडके उडत होते. त्यावेळी भिवंडीत तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. निवडणुकीपूर्वी आमदार महेश चौघुले यांच्या समर्थकांनी विलास पाटील यांच्या काही कार्यकर्त्यांना मारहाण देखील केली होती. त्यानंतर दोघांनी वाद आणखीच वाढला होता. अशातच महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणार्क आघाडीचे चारही उमेदवार विजयी झाले. तर आमदारांचा मुलगा हा पराभूत झाला त्यामुळे तणाव पुन्हा नव्याने वाढला..Navi Mumbai Crime: धावत्या लोकलमधून तरुणीला ढकलले, माथेफिरू व्यक्तीचे कृत्य; पनवेल स्थानकातील प्रकार.हा पराभव भाजपा आमदाराच्या समर्थकांच्या चांगलाच जिव्हारी लागले. अशातच रविवारी रात्री दोन्ही समर्थकांमध्ये पुन्हा राडा झाला. त्यात विलास पाटील यांच्या घरावर भाजप आमदारांच्या समर्थकांनी दगडफेक केली. दरम्यान, याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखळ होत. परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेची नोंद करण्यात आली असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.