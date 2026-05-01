Thane: शिक्षक बदल्यांवरून वाद! भिवंडी शाळांमध्ये पर्यायी नियुक्ती न झाल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर ताण

भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आणि अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बदली झालेल्या शिक्षकांचे आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी महापौर नारायण चौधरी आणि शहरातील दक्ष नागरिकांनी केली आहे..महापालिकेच्या शिक्षण विभागात सुमारे ७५० शिक्षक कार्यरत असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी २०२५चा शिक्षक कोटा अद्याप मंजूर झालेला नाही. अशा परिस्थितीत महापालिका निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. १६ जानेवारीला मतमोजणीच्या दिवशी १० शिक्षकांच्या विविध जिल्ह्यांत बदल्या झाल्या..त्यानंतर २२ जानेवारीला 'पवित्र पोर्टल' प्रणालीद्वारे चार शिक्षकांची दिशाभूल करून त्यांच्या बदल्या बेकायदा करण्यात आल्याचा दावा आहे. दरम्यान, बदल्या झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदांवर पर्यायी शिक्षकांची नियुक्ती केलेली नाही. तसेच इतर शहरांतूनही शिक्षकांची बदली होऊन पालिकेत नियुक्ती झालेली नाही. परिणामी, शिक्षण विभागात शिक्षकांची लक्षणीय कमतरता निर्माण झाली आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचे सांगितले जात आहे..महापौरांचे आयुक्तांना पत्रमहापौर नारायण चौधरी यांनी या संदर्भात पालिका आयुक्त अनमोल सागर यांना पत्र दिले आहे. या पत्रात मागील पाच वर्षांत आंतरजिल्हा बदलीद्वारे इतर जिल्ह्यांत गेलेल्या सर्व शिक्षकांची सविस्तर माहिती सादर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या बदल्या एकतर्फी केल्या का, बदलीनंतर पर्यायी शिक्षक रुजू झाले का, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यापुढे कोणत्याही शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देशही महापौर चौधरी यांनी आपल्या पत्रातून दिल्याचे समजते.