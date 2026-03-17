हातगाड्यांवर नियंत्रणाचा अभाव; परवाना व्यवस्थेतील शिथिलतेमुळे वाहतूक, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

भिवंडी : भिवंडी महानगरपालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय कारभाराच्या काळात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर पुरेसा अंकुश नसल्याने शहरातील विविध व्यवसायांमध्ये बेशिस्तपणा वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विशेषतः शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या हातगाड्यांवर महापालिकेच्या परवाना विभागाचे नियंत्रण नसल्याने वाहतूक आणि सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत..शहरात सुमारे १५ हजारांहून अधिक हातगाड्या असल्याचा अंदाज असून त्यांपैकी अनेक हातगाड्या मुख्य रस्ते आणि फूटपाथवर स्थिरपणे उभ्या राहून व्यवसाय करत असल्याचे दिसते. महापालिकेकडून परवाना व नियमावलीची स्पष्ट अंमलबजावणी नसल्यामुळे या हातगाड्यांवर नियंत्रण राहत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..पूर्वी भिवंडीत हातगाड्यांचे दोन प्रकार प्रचलित होते. यंत्रमाग कारखान्यांमधील बीम, कापड किंवा इतर माल वाहून नेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुचाकी हातगाड्या तसेच भाजीपाला, फळे आणि खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चारचाकी हातगाड्या. त्या काळात महापालिकेकडून हातगाडी धारकांकडून कर वसूल करून त्यांना क्रमांक असलेले लोखंडी बिल्ले दिले जात होते आणि त्यासोबत नियमावलीही देण्यात येत होती. त्यामुळे पालिकेला उत्पन्न मिळण्याबरोबरच हातगाड्यांवर काही प्रमाणात नियंत्रणही ठेवता येत होते..मात्र प्रशासकीय कारभाराच्या काळात कर्मचाऱ्यांची कमतरता सांगत हातगाड्यांवरील कर वसुलीचे काम ठेकेदाराकडे देण्यात आले. परिणामी ठेकेदाराकडून केवळ दैनंदिन वसुली केली जात असून हातगाड्यांसाठी स्पष्ट नियम किंवा परवाना प्रक्रिया राबवली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे अनेक हातगाडी चालक शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरच स्थिरपणे व्यवसाय करत असल्याने वाहतुकीची समस्या वाढत आहे..दरम्यान, शहरात रस्तारुंदीकरणाच्या कामासाठी अनेक मालमत्ताधारकांच्या जागा महापालिकेने घेतल्या आहेत. मात्र या रुंद झालेल्या रस्त्यांवर दुचाकी पार्किंगसोबतच हातगाड्यांनीही अतिक्रमण केल्याने वाहनचालकांना अडथळे निर्माण होत आहेत. काही ठिकाणी फूटपाथवरही हातगाड्यांनी कब्जा केल्याने पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे..या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शॉप लायसन्स नियमानुसार हातगाड्यांना अधिकृत परवाना व बिल्ले देऊन त्यांना नियमावली लागू करावी, तसेच रस्त्यावर अतिक्रमण करून स्थिरपणे व्यवसाय करणाऱ्या हातगाड्यांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी शहरातील नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे..दैनंदिन वसुलीसाठी ठेकेदाराची नियुक्तीभिवंडी शहरातील चारचाकी हातगाड्यांकडून दैनंदिन वसुली करण्यासाठी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये कोलकातास्थित पेस्ट कंट्रोल मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. त्यानुसार खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांकडून ६० रुपये, भाजीपाला हातगाड्यांकडून १५ रुपये आणि टिकाऊ वस्तू विक्री करणाऱ्या हातगाड्यांकडून ३० रुपये अशी दैनंदिन वसुली केली जात असल्याची माहिती भिवंडी महानगरपालिकेच्या मार्केट व परवाना विभागाच्या प्रभारी प्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी यांनी दिली.