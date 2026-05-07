Maratha Empire Map: आठवीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवला, भोसले घराण्याची उच्च न्यायालयात धाव, समितीवर मराठा इतिहासतज्ज्ञ नाही!

मुंबई : मराठा साम्राज्याचा नकाशा आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या भाग-१ पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकण्याच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) निर्णयाला नागपूरच्या भोसले घराण्याने आज उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .मराठा साम्राज्याचा नकाशा जुलै २०२५मध्ये संबंधित पुस्तकाच्या युनिट ३, पृष्ठ ७१वर प्रकाशित केला होता आणि त्यात इ.स. १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविण्यात आला होता; परंतु ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत हा नकाशा आधी हिंदी, उर्दू आणि नंतर इंग्रजी आवृत्त्यांतून टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका नागपूरचे मराठा राजघराण्यांचे वंशज मुधोजीराजे अजितसिंहराव भोसले, जिजाऊ घराण्याचे शिवाजी दत्तात्रयराजे जाधव आणि रायगडचे रघोजीराजे शहाजीराजे आंग्रे यांनी ॲड. आशीष गायकवाड यांच्यामार्फत केली आहे. .हा निर्णय एकतर्फी आणि ऐतिहासिक पुरावे, अभिलेखीय नोंदी किंवा न तपासता घेतल्याचा दावाही केला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि शैक्षणिक आधार उपलब्ध नसल्याचे याचिकेत नमूद केले.मुंबई, ता. ६ : मराठा साम्राज्याचा नकाशा आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या भाग-१ पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकण्याच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) निर्णयाला नागपूरच्या भोसले घराण्याने आज उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे..मराठा साम्राज्याचा नकाशा जुलै २०२५मध्ये संबंधित पुस्तकाच्या युनिट ३, पृष्ठ ७१वर प्रकाशित केला होता आणि त्यात इ.स. १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविण्यात आला होता; परंतु ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत हा नकाशा आधी हिंदी, उर्दू आणि नंतर इंग्रजी आवृत्त्यांतून टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका नागपूरचे मराठा राजघराण्यांचे वंशज मुधोजीराजे अजितसिंहराव भोसले, जिजाऊ घराण्याचे शिवाजी दत्तात्रयराजे जाधव आणि रायगडचे रघोजीराजे शहाजीराजे आंग्रे यांनी ॲड. आशीष गायकवाड यांच्यामार्फत केली आहे. .हा निर्णय एकतर्फी आणि ऐतिहासिक पुरावे, अभिलेखीय नोंदी किंवा न तपासता घेतल्याचा दावाही केला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि शैक्षणिक आधार उपलब्ध नसल्याचे याचिकेत नमूद केले..Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .समितीवर मराठा इतिहासतज्ज्ञ नाहीएनसीईआरटीने ऑगस्ट २०२५ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीतील इतिहासतज्ज्ञ गजानन मेहेंदळेंच्या निधनानंतर रिक्त जागा भरलीच नाही. तिथे मराठा इतिहासतज्ज्ञ नेमण्याची नोंद समितीच्या इतिवृत्तात असतानाही कोणाचाही समावेश केलेला नाही, याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.