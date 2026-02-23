Palghar News: भिवंडी-वाडा-मनोर महामार्ग सात वर्षांपासून रखडला; आठ दिवसांत काम न झाल्यास...; प्रशासनाला थेट इशारा कुणी दिला?

भिवंडी : सात वर्षांपासून रखडलेल्या भिवंडी-वाडा-मनोर महामार्ग; तसेच शिरसाड-वाशिंद महामार्ग यांच्या कामातील कथित भ्रष्टाचार, दिरंगाई आणि निकृष्ट दर्जाविरोधात भूमिपुत्र एल्गार संघटनेने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाने येत्या आठ दिवसांत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार व सरचिटणीस नवनाथ भोये यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे..दोन्ही महामार्ग सध्या मृत्यूचा सापळा बनला आहे. प्रशासकीय अनास्थेमुळे नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. भिवंडी-वाडा-मनोर या ५५ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या कामासाठी २४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यापैकी १८ महिने उलटून गेले असताना ठेकेदार कंपनी ईगल इन्फ्राकडून केवळ ५० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेषतः अंबाडी ते भिवंडी दरम्यानचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, धुळीचे लोट व खड्ड्यांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत..Mumbai News: मुंबईचा विकास रखडला? बीएमसी बजेटपैकी ४८% निधी अजूनही प्रलंबित, खर्चाचे आकडे समोर.प्रलंबित कामाचे प्रतिदिन नियोजन करणे, निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी संबंधित ठेकेदारावर दररोज तीन लाख रुपयांचा दंड आकारणे; तसेच शिरसाड-वाशिंद मार्गावरील मातीच्या साईड पट्ट्या काढून तांत्रिक निकषांनुसार खडीकरण करणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने तत्काळ संबंधित विभाग, ठेकेदार व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलवून मार्ग काढावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी दिला आहे..शिरसाड-वाशिंदवर अपघातांचा धोकाशिरसाड-वाशिंद मार्गाच्या कामावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. हलक्या दर्जाचे काँक्रीट वापरणे, आवश्यक ‘क्युरिंग’ न करता काही तासांतच वाहतूक सुरू करणे, तसेच साईड पट्ट्यांसाठी खडीऐवजी मातीचा वापर करणे अशा प्रकारांमुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. कामावर देखरेखीसाठी नियुक्त प्राधिकृत अभियंत्यांची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. डम्परमधून उघड्यावर काँक्रीट वाहतूक आणि साईडपट्ट्या निकृष्ट दर्जाच्या तयार होत असताना कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे..MSRTC: पायवाटांना ब्रेक लागणार, आता आदिवासी पाड्यातही लालपरी धावणार; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा.रुग्णांचे हालरस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाडा औद्योगिक वसाहतीतील काही कंपन्यांचे स्थलांतर सुरू झाल्याचा दावा केला आहे. स्थानिक युवकांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याचे नमूद केले आहे. रुग्ण, विद्यार्थी व गर्भवती महिलांना खड्ड्यांमुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.