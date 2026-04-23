Mumbai Local: मुंबईकरांवर अन्याय? उत्तर भारतातील गाड्यांना प्राधान्य, दादर-रत्नागिरी एक्स्प्रेस अद्याप प्रलंबित..

-नितीन बिनेकरमुंबई: राज्यातील मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या विलंबाचा प्रश्न कायम असतानाच मध्य रेल्वेकडून उत्तर भारतातील विशेष गाड्यांना नियमित करण्याचा निर्णय वेगाने घेतला जात आहे. दादर-गोरखपूरनंतर आता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते रिवा एक्स्प्रेसलाही नियमित दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, कोकणातील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची दादर-रत्नागिरी गाडी अजूनही प्रलंबितच आहे. त्यामुळे मुंबईतील खासदारांची 'दिल्ली' चालत नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे..उन्हाळी सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर सीएसएमटी, एलटीटी, दादर, पनवेल येथून देशाच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात रेल्वेगाड्या धावत आहेत. प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन विशेष फेऱ्याही वाढवण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्यातील विशेषत: कोकणमार्गावरील गाड्या प्रचंड विलंबाने धावत असल्याने प्रवाशांची गैरसोय वाढली आहे. वेळापत्रक कोलमडल्याने कनेक्टिंग गाड्या चुकणे, प्रवासाचे नियोजन बिघडणे अशा समस्यांना प्रवाशांना सामोरे जावे लागत आहे.दरम्यान, गाडी क्रमांक ०२१८७/०२१८८ रिवा-सीएसएमटी-रिवा ही साप्ताहिक विशेष गाडी आता नियमित करण्यात आली आहे. नव्या क्रमांकानुसार २०१५४ रिवा-सीएसएमटी आणि २०१५३ सीएसएमटी-रिवा दरम्यान ही २४ डब्यांची अतिजलद एक्स्प्रेस धावणार आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेने प्रसिद्धीपत्रकातून दिली आहे..-रिवा एक्स्प्रेस नियमितमात्र, दादर-रत्नागिरी गाडीबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. लोकलगाड्यांना फटका बसत असल्याचे सांगत दादर-रत्नागिरी गाडी दादर ते दिवा दरम्यान रद्द करत दिवा-रत्नागिरी दरम्यान सुरू करण्यात आली. दुसरीकडे दादर-गोरखपूर गाडीला नियमित केल्याने कोकणवासियांमध्ये नाराजी आहे. निवडक लोकप्रतिनिधींनी याबाबत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर दादर-रत्नागिरीसाठी व्यवहार्यता सुरू करण्याच्या सूचना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मध्य रेल्वेला दिल्या आहेत..- रत्नागिरी गाडी प्रलंबितचयाउलट उत्तर भारतातील गाड्यांना नियमित स्वरूप देण्याचे निर्णय झपाट्याने घेतले जात असताना राज्यांतर्गत गाड्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना प्रवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे. स्थानिक प्रश्नांवर अपेक्षित दबाव निर्माण करण्यात खासदार अपयशी ठरत आहेत का, असा प्रश्न आता अधिक तीव्र होत आहे..उत्तर भारतातील गाड्यांचे निर्णय झपाट्याने होतात, पण महाराष्ट्रातील प्रवाशांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते, ही वस्तुस्थिती आहे. दादर-रत्नागिरीसारखी महत्त्वाची गाडी अजूनही प्रलंबित राहणे दुर्दैवी आहे.पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून मुंबई आणि कोकणातील सर्व खासदारांनी एकत्र येऊन या मागणीसाठी ठोस भूमिका घ्यावी- अमर काळे, खासदार,राष्ट्रवादी कॉग्रेस (श.प.).मनसे आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी दादर-रत्नागिरी गाडीसाठी रेल्वेला पत्र देत पाठपुरावा केला आहे. मात्र, इतर पक्षांनी कोकणातील जनतेच्या या मागणीकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिलेले दिसत नाही. हा केवळ एका पक्षाचा मुद्दा नसून संपूर्ण कोकणातील जनतेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांचे खासदार आणि लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावे आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरूनही ही मागणी लावून धरावी. महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी आता ठाम आणि धाडसी भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.- डॉ. दीपक पवार, अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र.