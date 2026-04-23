Mumbai Local: मुंबईकरांवर अन्याय? उत्तर भारतातील गाड्यांना प्राधान्य, दादर-रत्नागिरी एक्स्प्रेस अद्याप प्रलंबित..

Mumbai Konkan railway demand delay train services issue: उत्तर भारतातील गाड्यांना झपाट्याने नियमित दर्जा; रिवा एक्स्प्रेसला मान्यता मिळूनही कोकणासाठी महत्त्वाची दादर-रत्नागिरी गाडी रखडल्याने मुंबई-कोकण प्रवाशांमध्ये नाराजी
North-Bound Trains Get Green Signal, Mumbai-Konkan Route Faces Delay

सकाळ डिजिटल टीम
-नितीन बिनेकर

मुंबई: राज्यातील मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या विलंबाचा प्रश्न कायम असतानाच मध्य रेल्वेकडून उत्तर भारतातील विशेष गाड्यांना नियमित करण्याचा निर्णय वेगाने घेतला जात आहे. दादर-गोरखपूरनंतर आता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते रिवा एक्स्प्रेसलाही नियमित दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, कोकणातील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची दादर-रत्नागिरी गाडी अजूनही प्रलंबितच आहे. त्यामुळे मुंबईतील खासदारांची ‘दिल्ली’ चालत नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

