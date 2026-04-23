Government Rules Maharashtra: मंत्रिमंडळाचा निर्णय! शेतजमीन रूपांतर नियमांमध्ये सुधारणा, राज्यातील लाखो लाभार्थींना मोठा दिलासा, नेमके काय केले बदल?

मुंबई : महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ अंतर्गत वाटप झालेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ वरून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर सुलभ करण्यासाठी अधिमूल्य रचनेत बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १.७३ लाख हेक्टर जमिनीशी संबंधित १.०९ लाखांहून अधिक लाभार्थींना दिलासा मिळणार आहे..महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणा अधिनियमान्वये अतिरिक्त ठरवून शासन जमा करण्यात आलेल्या जमिनी भूमिहिन, माजी सैनिक व इतर दुर्बल घटक (अनुसूचित जाती जमाती) यांना शेतीसाठी वर्ग-२च्या जमिनी म्हणून सुमारे ४०-५० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आल्या आहेत. या जमीनधारकांना या जमिनींचा बिगर शेती कारणांसाठी वापर करता येत नव्हता. .तसेच अशा जमिनीचे हस्तांतर करताना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घेऊन अनार्जित रक्कम म्हणून सुमारे ५० ते ७५ टक्के रक्कम भरावी लागत असे. या अडचणी लक्षात घेऊन आता महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धारणा अधिनियमा अन्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याकरिता या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली..कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस धोरण जाहीरमहाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६ राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पद्धतीने लावणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा साठविण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या, पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे..शिक्षकांना मूळ वेतनराज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना मूळ वेतन देण्याचा तसेच या शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षच्या पद भरतीत अतिरिक्त गुणांसह, आर्थिक तरतुदींना मान्यता देण्यात आली. जालन्यात घनसावंगी (डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ संलग्न), बुलडाणा (संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ), श्रीवर्धन (एसएनडीटी महिला विद्यापीठ), हिंगोली (स्वामी रामानंदतीर्थ विद्यापीठ), गडचिरोली (गोंडवाना विद्यापीठ), रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबवडे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळेरे येथे (मुंबई विद्यापीठ मुंबई, संलग्न) अशी ७ आदर्श महाविद्यालये कार्यरत आहेत.