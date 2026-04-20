Maharashtra Farmers: शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा; १२.८२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हाेणार फायदा..

मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत राज्यातील तब्बल १२ लाख ८२ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. त्यासाठी दररोज चार हजार ७७९ मेगावाॅट विजेचा पुरवठा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री कृषिपंप चालवण्याच्या संकटातून सुटका होत आहे, असे 'महावितरण'ने कळविले आहे..राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाला दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे विक्रेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत आतापर्यंत तीन हजार १८७ कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात आले..राज्यातील तब्बल १२ लाख ८२ हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा ४,७७९ मेगावॉट विजेचा पुरवठा उपलब्ध झाला आहे. या योजनेमुळे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७० हजारांवर ग्रामीण रोजगारनिर्मिती सुरू आहे. 'महावितरण'च्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच 'क्रॉस सबसिडी'मध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. .मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीशिवाय मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना ९,१७,५८७ कृषिपंप उपलब्ध करून दिले आहेत. देशभरात बसवलेल्या एकूण 'ऑफ ग्रीड' सौर कृषिपंपांपैकी ६४ टक्के कृषिपंप एकट्या महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत, असेही 'महावितरण'ने नमूद केले आहे.