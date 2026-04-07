TRTI Success: टीआरटीआयच्या पाठबळाने पहिल्याच वर्षी ८२ विद्यार्थ्यांचे पोलीस भारतीत यश;विविध स्पर्धा परीक्षा पास होणाऱ्यांची संख्या दीडशे पार!

मुंबई: आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,मार्फत नागरी सेवा परीक्षा तसेच महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा, अराजपत्रित गट क, पोलीस व इतर भरती प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षण घेतलेल्या दीडशे विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षेत यश आले आहे. नुकताच राज्यातील दहा जिल्ह्यात पोलीस भरतीच्या निकालात टीआरटीआयच्या ८२ विद्यार्थ्यांना यश मिळाल्याची माहिती संस्थेने दिली आहे..टीआरटीआय मार्फत राज्यभरात ३०,००० हजार विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणांचा लाभ घेतात . यामध्ये यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी डायरेक्ट डीबीटी द्वारे एक वर्षासाठी प्रत्येक महिन्याला निर्वाह भत्ता म्णून १३ हजार दिले जातात तसेच एमपीसी साठी १० हजार व पोलीस भरतीसाठी १० हजार प्रशिक्षणाच्या खर्चा व्यतिरिक्त निर्वाह भत्ता म्हणून दिला जातो. यामुळे राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा झालेला दिसून येतो. त्यातूनच टीआरटीआय संस्थेचा लाभ घेतलेले चार विद्यार्थ्यांची नागरी सेवेतून निवड झाली आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत २५० कोटींची तरतुदी ही करण्यात येत असते..स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक व शैक्षणिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत 'या' संस्थेमार्फत दिले जाणारे प्रशिक्षण, अभ्यास साहित्य, मार्गदर्शन आणि विद्यावेतनाचे पाठबळ विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी निर्माण करते. धनंजय राऊत ( उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत.ही मुले प्रवाहापासून वंचित आहेत . या योजनेचे हे पहिले वर्ष असून विद्यार्थ्यांना संस्था निवडीचा पर्यायही दिला जातो. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन द्वारे पारदर्शक राबवल्याने विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होतो. व पुढील काही वर्षात आणखी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना यश आलेले दिसेल.चंचल पाटील ( टीआरटीआय सहसंचालक ).