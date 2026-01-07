Biometric Attendance: ट्रॉमा केअर रुग्णालयात बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची; डॉक्टरांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही नियम लागू

मुंबई : जोगेश्वरी येथील पालिकेच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयात कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली असून, आरोग्य सेवांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि वेळेचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे..मुंबई महापालिकेच्या सेवा नियमांनुसार आणि रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांच्या आदेशानुसार ३० डिसेंबर २०२५ रोजी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, १ जानेवारी २०२६पासून डॉक्टर, पॅरामेडिकल कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी तसेच मल्टीपर्पज लेबर यांना दररोज दोन वेळा कामावर येताना आणि निघताना बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक राहणार आहे. ही नोंद निर्धारित कामकाजाच्या वेळेशी जुळणे आवश्यक असून उशिरा येणे, वेळेपूर्वी निघणे किंवा परवानगीशिवाय गैरहजेरी याची नोंद थेट प्रणालीत होणार आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, की ‘बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदी या वेतन, भत्ते आणि रजा मंजुरीसाठी अंतिम मानल्या जातील..Mumbai News: ‘अभाविप’कडून‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव, मेट्रोच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या प्रवासाची मागणी.उपस्थिती नोंद न झाल्यास ती अनधिकृत गैरहजेरी समजली जाईल आणि महापालिकेच्या नियमांनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.’ कोणत्याही प्रकारचा अपवाद न ठेवता हा आदेश कठोरपणे राबवला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी ही प्रणाली २०१८ पासूनच लागू असली, तरी डॉक्टरांकडून कर्तव्यावर गैरहजर राहून उपस्थिती दाखवण्याचे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी अधिक कडक पावले उचलली जात असल्याचे प्रशासनाकडून संकेत दिले जात आहेत..अडीच वर्षांपूर्वीच परिपत्रक जारीगेल्या काही काळात ट्रॉमा केअर रुग्णालयाबाबत डॉक्टरांच्या निष्काळजीच्या तक्रारी, ड्युटीवर अनुपस्थित राहण्याचे प्रकार तसेच बनावट भरतीप्रकरणी सुरू असलेली चौकशी यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीचा निर्णय प्रशासनाकडून नियंत्रण आणि जबाबदारी वाढवण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थितीबाबत महापालिकेने सुमारे अडीच वर्षांपूर्वीच परिपत्रक जारी केले होते; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आता प्रत्यक्षात सुरू होत असल्याची चर्चा आहे..मीरा भाईंदरचे राजकीय समीकरण तिकीट वाटपात अडकले; निवडणूक का आणि कशी गुंतागुंतीची झाली? जाणून घ्या संपूर्ण आढावा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.