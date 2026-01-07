मुंबई

Biometric Attendance: ट्रॉमा केअर रुग्णालयात बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची; डॉक्टरांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही नियम लागू

Trauma Care Hospital Attendance: ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. डॉक्टरांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही नियम लागू करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : जोगेश्वरी येथील पालिकेच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयात कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली असून, आरोग्य सेवांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि वेळेचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

