BMC Election: मराठीचा झेंडा की मतांची गणितं? ‘इंग्रजी’ बॅनरवरून मनसे, ठाकरे गटावर भाजप-शिंदे सेनेचा घणाघात

ठाणे : मराठी अस्मितेचे रक्षक असल्याचा दावा करणाऱ्या मनसे आणि ठाकरे गटाने ठाण्यात चक्क इंग्रजी भाषेतून प्रचाराचे बॅनर लावल्याने नवा वाद उफाळून आला आहे. यावरून भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी या दोन्ही पक्षांवर टीका केली असून, सत्तेसाठी भाषा आणि तत्त्वे बदलण्याची सवय लागली आहे, असा टोला लगावला आहे..घोडबंदर रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अमराठी आणि उच्चभ्रू मतदारांची संख्या आहे. या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या पक्षांना इंग्रजीचा आधार घ्यावा लागल्याचे चित्र दिसत आहे. मराठीचा कळवळा केवळ भाषणापुरताच असून, प्रत्यक्षात मतांची गणितं जुळवण्यासाठी कोणतीही तडजोड करण्याची या पक्षांची तयारी आहे, असा आरोप महायुतीने केला आहे..हुतात्म्यांवर गोळीबार काँग्रेसने केलाय, मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनी इतिहास तपासावा, रवींद्र चव्हाणांचा हल्लाबोल.भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी यावर निशाणा साधताना म्हटले, की नेहमी मराठीचा पुळका दाखवणाऱ्यांना आता इंग्रजीत प्रचार करावा लागतोय. वरळीतील गुजराती बॅनरचा इतिहास अजून ताजा आहे. ही चूक नसून मतदारांच्या सोयीनुसार घेतलेली भूमिका आहे..खासदार नरेश म्हस्के यांनी जोरदार टोला हाणत म्हटले, की तत्त्व, विचार आणि भाषा हे सर्व आता फक्त स्टेजपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. गरजेनुसार भूमिका बदलण्यात हे पक्ष माहीर आहेत. टीकेला उत्तर देताना मनसेने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. आमचे ९९ टक्के बॅनर हे मराठीतच आहेत, केवळ एखादा बॅनर इंग्रजीत असला म्हणजे आमची भूमिका बदलली असे होत नाही, असा दावा मनसेकडून करण्यात आला आहे..BJP Protest: शिवसेना-भाजप मारामारी प्रकरण तापलं! डोंबिवलीतील राड्यानंतर भाजपकडून मुक मोर्चा .अस्मितेचे राजकारणठाण्यातील राजकारणात भाषेचा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे; मात्र आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर 'मराठी' विरुद्ध 'इंग्रजी' असा हा वाद रंगल्याने मतदारांमध्ये याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर खळ्ळ-खट्याक करणाऱ्या मनसेला आता इंग्रजी बॅनरचे समर्थन करताना कसरत करावी लागत आहे.