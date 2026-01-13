मुंबई

BMC Election: मराठीचा झेंडा की मतांची गणितं? ‘इंग्रजी’ बॅनरवरून मनसे, ठाकरे गटावर भाजप-शिंदे सेनेचा घणाघात

Banner Dispute: मनसे आणि ठाकरे गटाने ठाण्यात इंग्रजी भाषेतून प्रचाराचे बॅनर लावले आहेत. यामुळे भाजप आणि शिंदेसेनेने टीकास्त्र सोडले आहे.
BMC Election Banner of UBT And MNS

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : मराठी अस्मितेचे रक्षक असल्याचा दावा करणाऱ्या मनसे आणि ठाकरे गटाने ठाण्यात चक्क इंग्रजी भाषेतून प्रचाराचे बॅनर लावल्याने नवा वाद उफाळून आला आहे. यावरून भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी या दोन्ही पक्षांवर टीका केली असून, सत्तेसाठी भाषा आणि तत्त्वे बदलण्याची सवय लागली आहे, असा टोला लगावला आहे.

