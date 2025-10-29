Vote Theft: ठाण्यात दुबार मतदारांचा स्फोट! 'या' विधानसभेत 17 हजाराहून अधिक डबल मतदार; राजकारणाला वेगळे वळण लागणार

डोंबिवली : आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली असून कार्यकर्त्यांच्या पळवा पळवी सोबतच आता प्रभागातील याद्यातून मतदार खेचाखेची देखील सुरु झाल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यातच दिवा शहरात मतदार यादीत 17 हजाराहून अधिक दुबार मतदार असल्याची बाब सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेना ठाकरे गटाने उघड केल्याने एकच खळबळ माजली आहे. दरम्यान याबाबत भाजपा, मनसे, शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट यासंदर्भात निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांची एकत्रित भेट घेणार असून याबाबत पत्रही देणार आहेत. यामुळे दिव्यातील राजकारण एक वेगळेच वळण लागण्याची चर्चा आत्ताच रंगू लागली आहे. .कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील आणि ठाणे महापालिका हद्दीतील दिवा शहर परिसरातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुबार नावे नोंदविल्याचे धक्कादायक वास्तव भाजपा, मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटाने उघड केले आहे. दिवा शहरातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे, भाजपचे दिवा शहर मंडल अध्यक्ष सचिन भोईर यांनी माहिती देताना सांगितले, प्रभाग क्र. 27 आणि 28 क्षेत्रामध्ये केलेल्या प्राथमिक तपासणीत एकूण 17 हजार 258 इतकी दुबार नावे आढळली आहेत. ही बाब निवडणुकीची पारदर्शकता धोक्यात आणणारी असून मतदार यादीतील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे..बंगालच्या उपसागरात बहुतेक वादळे का निर्माण होतात?.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सर्व दुबार नावे तात्काळ मतदार याद्यांमधून वगळावीत, तसेच सुधारित यादी सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे करण्यात केली होती यानंतर कल्याण निवडणूक अधिकारी यांची देखील गुरुवारी भेट घेण्यात येणार आहे. भविष्यात होणाऱ्या पुनरावलोकन प्रक्रियेमध्ये अशा प्रकारच्या नोंदी पुन्हा होऊ नयेत यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट व काटेकोर मार्गदर्शक सूचना देण्यात याव्यात अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले..आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी दुबार आणि त्रीबार नावाच्या घोळावरून दिवा शहरातील राजकारणाला नवीन वळण लागण्याची चर्चा शहरात सुरु झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील दिवा शहरात शिवसेना शिंदे गटाचे ताकद आहे. कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघात देखील शिवसेना शिंदे गटाचा आमदार निवडून आल्यामुळे शिंदे गटाचे मनोबल येथे वाढले आहे. कल्याण ग्रामीण मधील प्रभागात आपले वर्चस्व वाढवण्यासाठी शिंदे गटाच्या गोटा गोटातून मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळेच शिवसेना शिंदे गटाविरोधात भाजप, ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट एकत्रित झाल्याची ही चर्चा आता सुरू झाली आहे..Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.दिव्यात यापूर्वी ही शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा सामना दिसून आला आहे. यातच शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपा यांच्यात विविध विषयावरून पटत नसल्याचे ही समोर आले आहे. आता भाजपा, ठाकरे गट आणि मनसे यांनी शिंदे गटा विरोधात वारंवार विविध विषयांवरून आवाज उठविला असताना या दुबार मतदार नावावरून पुन्हा एकदा हे एकत्र आल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे येत्या महानगरपालिका निवडणूकीमध्ये कोणत्या प्रकारचे राजकारण घडू शकते हे पहावं लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.