BMC Election नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर आणि किरीट सोमय्यांच्या पुत्राला भाजपकडून उमेदवारी, एबी फॉर्मचं वाटप सुरू

मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलीय. यात भाजपने युवा मोर्चा अध्यक्ष्य तेजिंदर सिंग तिवाना यांना मुंबईत वॉर्ड क्रमांक ४७ मधून उमेदवारी दिलीय. याशिवाय शिवानंद शेट्टी, जितेंद्र पटेल यांनाही तिकीट देण्यात आलंय. भाजपचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन हेसुद्धा निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहेत. त्यांच्यासोबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील सोमय्या यांना वॉर्ड क्रमांक १०७ मधून तिकीट देण्यात आलं आहेय..भाजपने एबी फॉर्म वाटप सुरू करण्यात आलं आहे. सर्व उमेदवारांची नावं जाहीर करण्यात आली आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी फक्त दोन दिवस उरले आहेत. बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपनं अद्याप यादी मात्र जाहीर केलेली नाहीय.रविवारी रात्रीपासून दादरमधील वसंतस्मृती कार्यालयातून भाजप उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यास सुरुवात झालीय..अखेर काका पुतण्या सोबत! दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार, अजित पवार यांनीच केली घोषणा.नील सोमय्या, तेजिंदर सिंग तिवाना, नवनाथ बन, शिवानंद शेट्टी, स्नेलह तेंडुलकर, सन्नी सानप, तेजस्वी घोसाळकर यांना भाजपने उमेदवारी दिलीय. नवनाथ बन यांना वॉर्ड क्रमांक १३५ मधून तिकीट देण्यात आलं आहे. शिवसेनेच्या उमेदवारांनी गेल्या निवडणुकीत या प्रभागात विजय मिळवला होता..मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी युती केली असली तरी जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. याशिवाय ठाकरे गटाची शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे भाजप-शिवसेना शिंदे गटाची महायुती असून त्यांचेही जागावाटप झालेलं नाहीय. तर काँग्रेस आणि वंचित यांच्यात चर्चा सुरूच आहे. उमेदवारी दाखल करण्यासाठी अवघे दोन दिवस उरले तरीही जागावाटप आणि चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू असल्यानं शेवटच्या क्षणी काय उलथापालथ होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय..