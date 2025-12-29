मुंबई

BMC Election नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर आणि किरीट सोमय्यांच्या पुत्राला भाजपकडून उमेदवारी, एबी फॉर्मचं वाटप सुरू

BJP Candidates for BMC Election : मुंबईत भाजपकडून उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप केलं जात आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपने अखेरच्या क्षणी फॉर्म भरण्यासाठी दिले असल्याचं म्हटलं जात आहे.
BJP Finalises Candidates For Mumbai Civic Polls

BJP Finalises Candidates For Mumbai Civic Polls

Esakal

सूरज यादव
Updated on

मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलीय. यात भाजपने युवा मोर्चा अध्यक्ष्य तेजिंदर सिंग तिवाना यांना मुंबईत वॉर्ड क्रमांक ४७ मधून उमेदवारी दिलीय. याशिवाय शिवानंद शेट्टी, जितेंद्र पटेल यांनाही तिकीट देण्यात आलंय. भाजपचे माध्यमप्रमुख नवनाथ बन हेसुद्धा निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहेत. त्यांच्यासोबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील सोमय्या यांना वॉर्ड क्रमांक १०७ मधून तिकीट देण्यात आलं आहेय.

Loading content, please wait...
Bjp
Kirit Somaiya
maharashtra
BMC
bmc election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com