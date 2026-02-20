Pratap Sarnaik: समाजभवनाचा वापर कोणासाठी? विकासकामांवरून भाजपकडून प्रताप सरनाईक लक्ष्य

भाईंदर : मिरा-भाईंदर शहरात बांधण्यात आलेली विविध समाज भवने, आरक्षणात करण्यात आलेले बदल यावरून भाजपने परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना बुधवारी (ता. १८) झालेल्या महासभेत जोरदार लक्ष्य केले. या सर्व कामांची चौकशी करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला..नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत प्रताप सरनाईक व भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यातील वाद उफाळून आलेला दिसला. त्याचे पडसाद गुरुवारी (ता. १९) झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत दिसून आले. प्रताप सरनाईक यांनी शहरात विविध समाजांसाठी समाजभवन बांधण्याचे जाहीर केले. त्यातील काही कामे पूर्ण झाली, तर काहींची कामे सुरू आहेत..Navi Mumbai: तुटलेली उपकरणे अन् गंजलेली संरचना, डॉग पार्कची दुरवस्था; पाळीव प्राण्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर .याशिवाय सरनाईक यांच्या पाठ्यपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या मूलभूत सोयीसुविधा निधीतून शहरात अनेक ठिकाणी विविध विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यासाठी आरक्षणांमध्ये बदलही करण्यात आले. यावरून भाजपने महासभेत सरनाईक यांचे नाव न घेता त्यांना जोरदार लक्ष्य केले. या सर्व प्रकरणांत मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले..Navi Mumbai: तुटलेली उपकरणे अन् गंजलेली संरचना, डॉग पार्कची दुरवस्था; पाळीव प्राण्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर .त्यामुळे या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात यावी. या समितीत उपमहापौर, आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, गटनेते यांचा समावेश करण्यात यावा, असा निर्णय महासभेत घेण्यात आला..Mumbai News: मुंबईची वेगळी ओळख निर्माण होणार! चार प्रवेशद्वारांवर क्लॉक टॉवर उभारणार, रितू तावडेंची मोठी घोषणा.समाजभवनाचा वापर कोणासाठी?शहरात बांधण्यात येत असलेल्या विविध समाजभवनांचा वापर नेमका कोणासाठी होणार आहे? त्या समाजभवनात विशिष्ट समाजाचेच लोक जाऊ शकणार आहेत की ती सर्वांसाठी खुली असणार आहेत, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी आक्रमक भूमिका भाजपचे गटनेते हसमुख गेहलोत, नगरसेवक दिनेश जैन, अनिल भोसले यांनी घेतली. त्यावर शहर अभियंता दीपक खांबीत यांनी ही समाजभवनाने कोणत्याही विशिष्ट समाजासाठी नसून ती सर्वांसाठी खुली असणार आहेत, असे स्पष्टीकरण केले. याबाबत काही जणांकडून लोकांची दिशाभूल करण्यात येत असून प्रशासनाने ही समाजभवने सर्वांसाठी असल्याचा खुलासा प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली..Mumbai News: मुंबईची वेगळी ओळख निर्माण होणार! चार प्रवेशद्वारांवर क्लॉक टॉवर उभारणार, रितू तावडेंची मोठी घोषणा.बेकायदा बदल केल्याचा आरोपशहरात विविध आरक्षणात बांधण्यात येत असलेले तरण तलाव, ट्राफिक पार्क अशी विविध विकासकामे आरक्षणात बेकायदा बदल करून त्याचप्रमाणे या बदलांना राज्य सरकारची मान्यता मिळाली नसताना करण्यात आली आहेत, असा आरोप भाजपकडून महासभेत करण्यात आला. बाळासाहेब ठाकरे कलादालनाच्या खर्चात झालेल्या वाढीवरही भाजप नगरसेवकांकडून बोट ठेवण्यात आले..राज्यातील महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून मिरा-भाईंदरमधील विविध विकसकांसाठी ३,००० कोटी रुपये आणले. सरकारचे सर्व नियम, ध्येय धोरणे यांच्या चौकटीत राहून व पारदर्शकता पाळूनच सर्व विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे चौकशीतून काहीच हाती लागणार नाही; मात्र आपण केलेल्या विकासकामांच्या दहशतीचा सामना मात्र भाजपला नेहमीच करावा लागेल.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.MSRTC: वाढीव वेतनाची फाइल अर्थ खात्यात रखडली; एसटीचा १६ वेळा पत्रव्यवहार तरीही निधी नाही; तिढा सुटणार कधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.