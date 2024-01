Dombivli News : भाजपच्या माजी नगरसेवकाला शिंदे गटाकडून ऑफर

bjp ex corporator vikas mhatre resign from bjp offer from shinde group shiv sena politics Sakal

शर्मिला वाळुंज Dombivli News - भाजपचे माजी नगरसेवक तथा माजी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे व त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका कविता म्हात्रे यांनी मंगळवारी भाजप पक्षाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा वरिष्ठांकडे सुपूर्द केला आहे. पक्षाकडून विकास कामासाठी निधी मिळत नसल्याने म्हात्रे हे नाराज आहेत. त्यातच आता शिवसेना शिंदे गटाचे युवा सेना सचिव दीपेश म्हात्रे यांनी विकास म्हात्रे यांना शिंदे गटात येण्याची ऑफर दिली आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हे आपणास कामासाठी निधी मिळवून देतील. ते आमच्यात सहभागी झाले तर आनंदच आहे असे दीपेश यांनी म्हटलं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण लोकसभा मतदारसंघात एक वेगळेच महत्व प्राप्त झाले आहे. भाजप व शिवसेना शिंदे गटातील वाद येथे उफाळून आला असून स्थानिक आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी मध्यंतरी लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना राजकीय घडामोडीत थेट आव्हान दिले होते. आमदार चव्हाण हे आता शांत झाले असले तरी त्यांच्या पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते मात्र त्यांच्यावर नाराज असल्याचे आता दिसून येत आहे. विकास कामासाठी निधी मिळत नसल्याने माजी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे व त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका कविता म्हात्रे यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांची नाराजी अद्याप पक्षातील वरिष्ठांनी मनावर घेतलेली नाही. मात्र या संधीचा फायदा शिंदे गट उचलू पहात आहे. विकास म्हात्रे ते काम करणारे कार्यकर्ते असल्याने ते आमच्या पक्षात आले तर त्यांचे स्वागत आहे असे म्हणत शिवसेना शिंदे गटाने म्हात्रे यांना शिवसेनेत येण्याची ऑफर दिली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे युवा सेना सचिव दीपेश म्हात्रे यांनी विकास म्हात्रे यांना खुली ऑफर दिली आहे. दीपेश म्हणाले, विकास म्हात्रे हे काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. ते नेहमीच लोकांसाठी काम करत असतात. कदाचित ते त्यांच्या पक्षांमध्ये निधी न मिळाल्यामुळे नाराज असतील. मी त्यांना विनंती करेल की त्यांना निधी मिळत नसेल तर आमच्याकडे यावं किंवा आमची साथ धरावी. जेणेकरून त्यांना भरघोस निधी खासदार शिंदे यांच्या माध्यमातून मिळू शकतो. विकास मात्र हे काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. जो नेहमीच लोकांसाठी झटत असतो. त्यांच्या विभागातील पाणी प्रश्न किंवा इतर काम असतील ते नेहमी काम करत असतात. काम करणारा कार्यकर्ता आमच्याकडे आला तर आम्हाला आनंदच आहे. ते माझे सहकारी आहेत ते आमच्याकडे आले तर आम्ही त्यांचा स्वागतच करू असे दीपेश मात्रे यांनी म्हटले आहे.