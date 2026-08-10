मुंबई

Ambernath: राष्ट्रध्वजाच्या स्तंभावर भाजपचा झेंडा, अंबरनाथमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांचं अन्नत्याग आंदोलन

BJP Flag Controversy: अंबरनाथमध्ये राष्ट्रध्वजाच्या स्तंभावर भाजपचा झेंडा फडकवण्यात आल्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकाराविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अन्नत्याग आंदोलन केलं आहे.
Ambernath BJP Flag Controversy

Ambernath BJP Flag Controversy

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंबरनाथ : पूर्वेतील वडवली परिसरात राष्ट्रध्वजासाठी उभारलेल्या अधिकृत ध्वजस्तंभावर एका पक्षाचा ध्वज लावल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज फलके यांनी केला आहे. संबंधित पक्षध्वज हटवून राष्ट्रध्वज फडकवावा आणि याप्रकरणी जबाबदारांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी फलके यांनी शुक्रवार (ता. ७) पासून अंबरनाथ नगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारावर अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे.

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